اتحاد السلة يقيم بطولة 3 X 3 المحلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد حسن ياسين رئيس لجنة المسابقات والتنظيم بالاتحاد البحريني لكرة السلة، أن اللجنة تسير وفق توجهات علاء مدارا رئيس الاتحاد بتسخير كل جهود الاتحاد البحريني لكرة السلة لضمان نجاح الجولة العالمية
3 X 3 والتي ستستضيفها مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي وذلك على مدار يومي 1 و2 نوفمبر القادم، مشيراً إلى أن الجميع في الاتحاد يسير وفق هذا النهج والتوجيه حتى ينجح هذا الحدث العالمي ويكون التنظيم فيه على أعلى مستوى.
وقال ياسين أيضاً: «سيقوم اتحاد السلة ممثلاً في لجنة المسابقات بتنظيم بطولة 3 X 3
المحلية على هامش الجولة العالمية وذلك للعام الثاني على التوالي بعد أن لاقت النسخة الماضية نجاحاً منقطع النظير وحرصت كل الأندية على المشاركة وهو ما أضفى روحاً تنافسية جميلة على الأجواء وسيتكرر هذا الأمر بالسنة الحالية إن شاء الله، واللجنة تقوم بعملها على قدمٍ وساق، حيث راسلت الأندية للمشاركة في البطولة وجميعها أبدت موافقتها وبعضها بفريق والبعض بفريقين، وتم حصر العدد والاطلاع على كافة الفرق وبالتالي تم إصدار الجدول وتعميمه».
وأكد ياسين أن عدد الفرق التي ستشارك في البطولة بلغ عددها 20 فريقاً وسيتم تقسيمها على خمس مجموعات وبواقع أربع فرق في كل مجموعة، وسيخوض كل فريق ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات والتي ستقام قبل انطلاق الجولة العالمية وتحديداً في يومي 30 و31 أكتوبر الجاري وعلى الملعب الرئيسي وملعب الإحماء انطلاقاً من الرابعة والنصف عصراً، مضيفاً «بعد الانتهاء من مرحلة المجموعات والدور الثاني سيتبقى الدور نصف النهائي وسيقوم في اليوم الختامي للجولة العالمية وأيضاً المباراة النهائية ستقام في نفس اليوم وستكون هنالك جوائز للفرق الثلاثة الأولى في البطولة».
MENAFN13102024000055011008ID1108774598
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.