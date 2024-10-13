اتحاد السلة يقيم بطولة 3 X 3 المحلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬حسن‭ ‬ياسين‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬والتنظيم‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تسير‭ ‬وفق‭ ‬توجهات‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬بتسخير‭ ‬كل‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭

‬3‭ ‬ X ‭ ‬3‭ ‬والتي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسير‭ ‬وفق‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬والتوجيه‭ ‬حتى‭ ‬ينجح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬ويكون‭ ‬التنظيم‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭.‬

وقال‭ ‬ياسين‭ ‬أيضاً‭: ‬‮«‬سيقوم‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬بتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬3‭ ‬ X ‭ ‬3‭

‬المحلية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬وذلك‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لاقت‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬نجاحاً‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬وحرصت‭ ‬كل‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أضفى‭ ‬روحاً‭ ‬تنافسية‭ ‬جميلة‭ ‬على‭ ‬الأجواء‭ ‬وسيتكرر‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بالسنة‭ ‬الحالية‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله،‭ ‬واللجنة‭ ‬تقوم‭ ‬بعملها‭ ‬على‭ ‬قدمٍ‭ ‬وساق،‭ ‬حيث‭ ‬راسلت‭ ‬الأندية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وجميعها‭ ‬أبدت‭ ‬موافقتها‭ ‬وبعضها‭ ‬بفريق‭ ‬والبعض‭ ‬بفريقين،‭ ‬وتم‭ ‬حصر‭ ‬العدد‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الفرق‭ ‬وبالتالي‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬الجدول‭ ‬وتعميمه‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ياسين‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬20‭ ‬فريقاً‭ ‬وسيتم‭ ‬تقسيمها‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬مجموعات‭ ‬وبواقع‭ ‬أربع‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬وسيخوض‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬30‭ ‬و31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬وعلى‭ ‬الملعب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وملعب‭ ‬الإحماء‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الرابعة‭ ‬والنصف‭ ‬عصراً،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬والدور‭ ‬الثاني‭ ‬سيتبقى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬وسيقوم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬وأيضاً‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭ ‬وستكون‭ ‬هنالك‭ ‬جوائز‭ ‬للفرق‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬