إنجلترا تستعيد نغمة الفوز على حساب فنلندا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

هلسنكي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬استعادت‭ ‬انجلترا‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬فنلندا‭ ‬3‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬هلسنكي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬لدوري‭ ‬الامم‭ ‬الاوروبية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وسجل‭ ‬جاك‭ ‬غريليش‭ (‬18‭) ‬وترنت‭ ‬الكسندر‭ ‬ارنولد‭ (‬73‭) ‬وديكلان‭ ‬رايس‭ (‬83‭) ‬اهداف‭ ‬انكلترا،‭ ‬وارتو‭ ‬هوسكونن‭ ‬هدف‭ ‬فنلندا‭ (‬87‭).‬

ورفعت‭ ‬انجلترا‭ ‬رصيدها‭ ‬الى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬المواجهة‭ ‬المباشرة‭ ‬عن‭ ‬اليونان‭ ‬المتصدرة‭ ‬التي‭ ‬تلتقي‭ ‬لاحقا‭ ‬مع‭ ‬ايرلندا‭ ‬في‭ ‬اثينا‭.‬

بدأت‭ ‬المباراة‭ ‬بسيطرة‭ ‬إنجليزية‭ ‬شبه‭ ‬مطلقة‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬الساعة‭ ‬الاول‭ (‬86‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬مقابل‭ ‬14‭ ‬لفنلندا‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬لاعبي‭ ‬‮«‬الاسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬وجدوا‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬اختراق‭ ‬دفاع‭ ‬فنلندا‭ ‬المنظم‭.‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬أثمرت‭ ‬السيطرة‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬أول‭ ‬لإنجلترا‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬أنجل‭ ‬غوميس‭ ‬كرة‭ ‬متقنة‭ ‬باتجاه‭ ‬غريليش‭ ‬ليتابعها‭ ‬الاخير‭ ‬بكرة‭ ‬لولبية‭ ‬داخل‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬لوكاس‭ ‬هراديتسكي‭ (‬18‭).‬والهدف‭ ‬هو‭ ‬الرابع‭ ‬الدولي‭ ‬لغريليش‭.‬

وفي‭ ‬اول‭ ‬محاولة‭ ‬جادة‭ ‬لفنلندا‭ ‬سدد‭ ‬توبي‭ ‬كيسكينن‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬التقطها‭ ‬هندرسون‭ ‬بسهولة‭ (‬33‭). ‬تخلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الفنلندي‭ ‬عن‭ ‬حذره‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬واهدر‭ ‬له‭ ‬فريدريك‭ ‬ينسن‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬عندما‭ ‬وصلته‭ ‬الكرة‭ ‬والمرمى‭ ‬مشرع‭ ‬امامه‭ ‬لكنه‭ ‬سدد‭ ‬عاليا‭ (‬57‭).‬

وضاعف‭ ‬المنتخب‭ ‬الانجليزي‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬عندما‭ ‬احتسب‭ ‬له‭ ‬الحكم‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬بنجاح‭ ‬مدافع‭ ‬ليفربول‭ ‬ترنت‭ ‬الكسندر‭ ‬ارنولد‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬لتتابع‭ ‬الكرة‭ ‬طريقها‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬73‭).‬

وحسم‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الاسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬النتيجة‭ ‬نهائيا‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬عندما‭ ‬أضاف‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬الثالث‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬البديل‭ ‬أولي‭ ‬واتكينز‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬كاين‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬83‭)‬،‭ ‬رد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفنلندي‭ ‬بهدف‭ ‬شرفي‭ ‬عبر‭ ‬أرتو‭ ‬هوسكونن‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬بثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ ‬مستغلا‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭.‬