إنجلترا تستعيد نغمة الفوز على حساب فنلندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
هلسنكي (أ ف ب) استعادت انجلترا نغمة الفوز بتغلبها على مضيفتها فنلندا 3-1 يوم أمس في هلسنكي ضمن منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري الامم الاوروبية في كرة القدم، وسجل جاك غريليش (18) وترنت الكسندر ارنولد (73) وديكلان رايس (83) اهداف انكلترا، وارتو هوسكونن هدف فنلندا (87).
ورفعت انجلترا رصيدها الى 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني بفارق المواجهة المباشرة عن اليونان المتصدرة التي تلتقي لاحقا مع ايرلندا في اثينا.
بدأت المباراة بسيطرة إنجليزية شبه مطلقة في ربع الساعة الاول (86 في المئة مقابل 14 لفنلندا)، لكن لاعبي «الاسود الثلاثة» وجدوا صعوبة في اختراق دفاع فنلندا المنظم.
وسرعان ما أثمرت السيطرة عن هدف أول لإنجلترا عندما مرر أنجل غوميس كرة متقنة باتجاه غريليش ليتابعها الاخير بكرة لولبية داخل شباك الحارس لوكاس هراديتسكي (18).والهدف هو الرابع الدولي لغريليش.
وفي اول محاولة جادة لفنلندا سدد توبي كيسكينن كرة قوية التقطها هندرسون بسهولة (33). تخلى المنتخب الفنلندي عن حذره في الشوط الثاني واهدر له فريدريك ينسن فرصة ذهبية عندما وصلته الكرة والمرمى مشرع امامه لكنه سدد عاليا (57).
وضاعف المنتخب الانجليزي نتيجة المباراة عندما احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة انبرى لها بنجاح مدافع ليفربول ترنت الكسندر ارنولد من فوق حائط الصد لتتابع الكرة طريقها داخل الشباك (73).
وحسم منتخب «الاسود الثلاثة» النتيجة نهائيا في صالحه عندما أضاف ديكلان رايس الثالث إثر تمريرة من البديل أولي واتكينز الذي حل بدلا من كاين منتصف الشوط الثاني (83)، رد المنتخب الفنلندي بهدف شرفي عبر أرتو هوسكونن قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق بكرة رأسية مستغلا ركلة ركنية.
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