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راشد بن عبدالرحمن رئيسا للجنة التنظيمية الخليجية لكرة القدم المصغرة

10/13/2024 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬لتكوين‭ ‬لجنة‭ ‬تنظيمية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المشكلة‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬ممثلي‭ ‬عن‭ ‬دول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬اعتذار‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭.‬

وتم‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنظيمية‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تزكية‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬التنظيمية‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬للفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعيد‭ ‬العاجل‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس‭.‬

وتم‭ ‬ترشيح‭ ‬سرمد‭ ‬الزدجالي‭ ‬لتولي‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬اللجنة،‭ ‬وعادل‭ ‬صليبيخ‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬مساعدا‭.‬

وسوف‭ ‬تعقد‭ ‬اللجنة‭ ‬التنظيمية‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬اجتماعا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬لوضع‭ ‬كافة‭ ‬التصورات‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تنظمها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الثقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬سيعمل‭ ‬مع‭ ‬أخوانه‭ ‬الأعضاء‭ ‬لبلورة‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬أجلها‭.‬

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