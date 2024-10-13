راشد بن عبدالرحمن رئيسا للجنة التنظيمية الخليجية لكرة القدم المصغرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد اجتماعا لتكوين لجنة تنظيمية لكرة القدم المشكلة بالاتفاق مع كافة الدول الخليجية، حيث حضر الاجتماع ممثلي عن دول مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت، فيما تم اعتذار سلطنة عمان عن الحضور.
وتم تشكيل اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة القدم المصغرة، حيث تم تزكية الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس الاتحاد رئيسا للجنة التنظيمية الخليجية لكرة القدم المصغرة للفترة القادمة، فيما سيكون الاستاذ سعيد العاجل نائبا للرئيس.
وتم ترشيح سرمد الزدجالي لتولي منصب أمين عام اللجنة، وعادل صليبيخ أمينا عاما مساعدا.
وسوف تعقد اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة القدم المصغرة اجتماعا لها في الفترة القادمة لوضع كافة التصورات والبطولات التي سوف تنظمها خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة عن شكره وتقديره إلى كافة ممثلي الدول الخليجية على هذه الثقة، مؤكدا أنه سيعمل مع أخوانه الأعضاء لبلورة الأهداف التي تم تدشين اللجنة من أجلها.
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