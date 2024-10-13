اللجنة الأولمبية تكرم المدارس الفائزة بدورة الألعاب المدرسية السادسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية أقيم حفل تكريم المدارس الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى بدورة الألعاب المدرسية الدولية السادسة والتي اختتمت مؤخرا.
كما حضر الحفل المدير التنفيذي للعمليات باللجنة الأولمبية أحمد محمد عبدالغفار وممثل وزارة التربية والتعليم وموظفو اللجنة الأولمبية والمدارس الحكومية والخاصة والمدعوون.
الحفل بدأ بكلمة للأمين العام أشاد فيها بتنظيم الدورة التي أقيمت بتوجيه ودعم من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة التربية والتعليم على تعاونها المستمر معنا، وشكر اللجان المنظمة على جهودهم الكبيرة في الإعداد والتنظيم، وجميع المدارس الحكومية والخاصة المشاركة والاتحادات الرياضية المنظمة والاتحاد البحريني الرياضي للمدارس والجامعات على جهودهم وتعاونهم الذي ساهم في نجاح الدورة، كما هنأ جميع المدارس الفائزة وشكرهم على مشاركتهم الفاعلة التي عكست روح التنافس الرياضي الشريف.
وأكد الكوهجي أن اللجنة الأولمبية تؤمن بأهمية هذه الألعاب المدرسية، فهي الأساس لبناء مستقبل رياضي مشرق للمملكة، لنرى أبناءنا الطلبة أبطال الغد متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
بعد ذلك قام الأمين العام بتكريم المدارس الحكومية أصحاب المراكز الخمسة الأولى وهم كل من 1-مدرسة سار الثانوية للبنين، 2-مدرسة المحرق الثانوية للبنين، 3-مدرسة المحرق الثانوية للبنات، 4-مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين، 5-مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين.
وتكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى على مستوى المدارس الخاصة وهم كل من 1-المدرسة الهندية، 2-مدرسة المعارف الحديثة، 3-مدرسة برايتس الدولية، 4-المدرسة الآسيوية، 5-مدرسة الروابي.
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