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اللجنة الأولمبية تكرم المدارس الفائزة بدورة الألعاب المدرسية السادسة

10/13/2024 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أقيم‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬المدارس‭ ‬الفائزة‭ ‬بالمراكز‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬السادسة‭ ‬والتي‭ ‬اختتمت‭ ‬مؤخرا‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وممثل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وموظفو‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والمدعوون‭.‬

الحفل‭ ‬بدأ‭ ‬بكلمة‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬أشاد‭ ‬فيها‭ ‬بتنظيم‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بتوجيه‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬المستمر‭ ‬معنا،‭ ‬وشكر‭ ‬اللجان‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتنظيم،‭ ‬وجميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬المشاركة‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المنظمة‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬الرياضي‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬وتعاونهم‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الفائزة‭ ‬وشكرهم‭ ‬على‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬التي‭ ‬عكست‭ ‬روح‭ ‬التنافس‭ ‬الرياضي‭ ‬الشريف‭. ‬

وأكد‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬تؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية،‭ ‬فهي‭ ‬الأساس‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬رياضي‭ ‬مشرق‭ ‬للمملكة،‭ ‬لنرى‭ ‬أبناءنا‭ ‬الطلبة‭ ‬أبطال‭ ‬الغد‭ ‬متمنيا‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬قام‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بتكريم‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى‭ ‬وهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬1‭-‬مدرسة‭ ‬سار‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬2-مدرسة‭ ‬المحرق‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬3‭-‬مدرسة‭ ‬المحرق‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬4-مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬5‭-‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭.‬

وتكريم‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬وهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬1‭-‬المدرسة‭ ‬الهندية،‭ ‬2‭-‬مدرسة‭ ‬المعارف‭ ‬الحديثة،‭ ‬3‭-‬مدرسة‭ ‬برايتس‭ ‬الدولية،‭ ‬4‭-‬المدرسة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬5‭-‬مدرسة‭ ‬الروابي‭.‬

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