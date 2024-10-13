Monday, 14 October 2024 02:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب يواصل تحضيراته.. واليوم المؤتمر الصحفي

10/13/2024 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحضيراته‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الرديف‭ ‬بمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة،‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ (‬الجوهرة‭ ‬المشعة‭)‬،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحاسمة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬ينقل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬تدريباته‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساءً‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬سيحتضن‭ ‬المواجهة‭ ‬استعداداً‭ ‬للقاء‭ ‬المرتقب،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬وصل‭ ‬مبكراً‭ ‬إلى‭ ‬جدة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬عبر‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة،‭ ‬وذلك‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬خوضه‭ ‬مباراة‭ ‬إندونيسيا‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدفين‭ ‬لمثلهما‭. ‬

المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬اليوم

‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضا‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬للمدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬والذي‭ ‬سيتحدث‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬استعدادات‭ ‬المنتخب،‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬الإعلاميين،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبيرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬الذي‭ ‬سيظهر‭ ‬للإعلام‭ ‬أيضاً‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬مساءً‭.‬

MENAFN13102024000055011008ID1108774594

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث