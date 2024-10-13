المنتخب يواصل تحضيراته.. واليوم المؤتمر الصحفي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، استعداداً لمواجهة المنتخب السعودي يوم غد الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
ومن المنتظر أن ينقل منتخبنا الوطني تدريباته مساء اليوم الاثنين عند الساعة التاسعة مساءً إلى ملعب المباراة الرئيسي الذي سيحتضن المواجهة استعداداً للقاء المرتقب، حيث أن منتخبنا وصل مبكراً إلى جدة يوم الجمعة الماضي عبر طائرة خاصة، وذلك مباشرة بعد خوضه مباراة إندونيسيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
المؤتمر الصحفي اليوم
ومن المقرر أيضا عقد المؤتمر الصحفي للمدرب الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول عند الساعة 8:30 مساءً، والذي سيتحدث فيه عن آخر استعدادات المنتخب، والرد على أسئلة الإعلاميين، كما هو الحال بالنسبة لمدرب المنتخب السعودي الإيطالي روبيرتو مانشيني الذي سيظهر للإعلام أيضاً عند الساعة 7:30 مساءً.
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