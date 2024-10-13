المنتخب يواصل تحضيراته.. واليوم المؤتمر الصحفي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحضيراته‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الرديف‭ ‬بمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة،‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ (‬الجوهرة‭ ‬المشعة‭)‬،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحاسمة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬ينقل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬تدريباته‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساءً‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬سيحتضن‭ ‬المواجهة‭ ‬استعداداً‭ ‬للقاء‭ ‬المرتقب،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬وصل‭ ‬مبكراً‭ ‬إلى‭ ‬جدة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬عبر‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة،‭ ‬وذلك‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬خوضه‭ ‬مباراة‭ ‬إندونيسيا‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدفين‭ ‬لمثلهما‭. ‬

المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬اليوم

‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضا‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬للمدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬والذي‭ ‬سيتحدث‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬استعدادات‭ ‬المنتخب،‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬الإعلاميين،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبيرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬الذي‭ ‬سيظهر‭ ‬للإعلام‭ ‬أيضاً‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬مساءً‭.‬