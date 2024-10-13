الأحمد يشارك في بطولة العالم بـ((إيطاليا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬البحريني‭ ‬غالب‭ ‬الأحمد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬نزالات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للكاراتيه‭ ‬للناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬وتحت‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬والتي‭ ‬احتضنتها‭ ‬مؤخرا‭ ‬مدينة‭ ‬فينيسيا‭ ‬الإيطالية‭. ‬

وساهمت‭ ‬مشاركة‭ ‬الحكم‭ ‬غالب‭ ‬الأحمد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬الإضافة‭ ‬الفنية‭ ‬التحكيمية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬النزالات‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان،‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬تحكيمية،‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭. ‬وكان‭ ‬الأحمد‭ ‬قد‭ ‬خضع‭ ‬إلى‭ ‬اختبارات‭ ‬تجديد‭ ‬الشار‭ ‬التحكيمية‭ ‬الدولية‭ ‬لـ«الكومتيه B ‭ ‬‮»‬‭ ‬و«الكاتا A ‭ ‬‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬هذه‭ ‬الاختبارات‭ ‬بنجاح،‭ ‬ليكون‭ ‬ضمن‭ ‬الأطقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬نزالات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وجاءت‭ ‬مشاركة‭ ‬الحكم‭ ‬غالب‭ ‬الأحمد‭ ‬لتعزز‭ ‬مكانة‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬والتأكيد‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬القدرات‭ ‬البحرينية‭ ‬وكوادرها‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬كافة‭ ‬الفعاليات‭.‬

وأعرب‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬غالب‭ ‬الأحمد‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وإلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكاراتيه،‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬ومساندتهم‭ ‬الدائمة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬المشاركات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬سيخوضها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬والتي‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لعكس‭ ‬مكانة‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬نزالات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬خبراته‭ ‬التحكيمية‭ ‬التي‭ ‬ستنعكس‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬مسيرته‭ ‬كحكم‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بجهود‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للكراتيه‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬كافة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭.‬