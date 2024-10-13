الأحمد يشارك في بطولة العالم بـ((إيطاليا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك الحكم الدولي البحريني غالب الأحمد في إدارة نزالات بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 عاما والتي احتضنتها مؤخرا مدينة فينيسيا الإيطالية.
وساهمت مشاركة الحكم غالب الأحمد في هذه البطولة، من تشكيل الإضافة الفنية التحكيمية في إدارة النزالات إلى بر الأمان، نظرا لما يمتلكه من خبرات تحكيمية، انعكست على نجاح هذا التجمع الرياضي العالمي. وكان الأحمد قد خضع إلى اختبارات تجديد الشار التحكيمية الدولية لـ«الكومتيه B » و«الكاتا A »، وذلك قبل بدء منافسات بطولة العالم، حيث نجح في اجتياز هذه الاختبارات بنجاح، ليكون ضمن الأطقم التحكيمية التي تدير نزالات هذه البطولة.
وجاءت مشاركة الحكم غالب الأحمد لتعزز مكانة التحكيم البحريني في المحافل الدولية، والتأكيد المستمر على القدرات البحرينية وكوادرها المتميزة التي تساهم بشكل فعّال في نجاح كافة الفعاليات.
وأعرب الحكم الدولي غالب الأحمد عن شكره وتقديره للمجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وإلى الاتحاد البحريني للكاراتيه، على دعمهم للكوادر البحرينية وتشجيعهم ومساندتهم الدائمة، مبينا أن هذه المشاركة تضاف لسلسلة المشاركات القارية والدولية التي سيخوضها في الفترة القادمة، والتي يسعى من خلالها لعكس مكانة التحكيم البحريني في المحافل الخارجية، موضحا أن إدارة نزالات بطولة العالم، ساهمت في زيادة خبراته التحكيمية التي ستنعكس بشكل إيجابي على مسيرته كحكم في لعبة الكاراتيه، مشيدا في الوقت ذاته بجهود لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للكراتيه وحرصهم على دعم وتشجيع كافة الحكام في الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي.
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