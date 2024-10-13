تواصل الجولات التنافسية ضمن بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس للكارتنج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استضافت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» من خلال حلبة الكارتنج الجولة الثانية المليئة بالتحدي والتنافس بين المشاركين في بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس البحرين للموسم 2024/2025 خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وسجل أربعة سائقين، وهم طارق صوفي وناصر ناس وتي ميخيا ومحمد المحروس، انتصارات متتالية ضمن الفئات المشاركين بها، مواصلين بدايتهم القوية للموسم، حيث فاز طارق مرة أخرى في فئة مايكرو ماكس، وفاز ناصر في فئة جونيور ماكس، وميخيا في فئة سينيور ماكس، والمحروس في فئة دي دي 2 ماسترز.
كما صعد إلى قمة منصة التتويج الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة في فئة ميني ماكس، وأوليفر كروغلوف في فئة ماكس دي دي 2. وفي نهائي فئة مايكرو ماكس في نهاية الأسبوع الماضي، حقق طارق فوزه بفارق أكثر من خمس ثوانٍ عن أقرب منافسيه عبد العزيز الصراف. سجل طارق وقت إنهاء بلغ تسع دقائق و28.775 ثانية بعد تسع لفات، بينما انضم إليهم راشد المحروس على منصة التتويج في المركز الثالث. توج انتصار طارق في هذه الجولة حيث فاز أيضًا بالنهائي، وحصل على مركز الانطلاق الأول في التصفيات.
في فئة ميني ماكس، حقق الشيخ أحمد فوزًا رائعاً، حيث قاد من انطلاقة السباق حتى ختامه، وأكمل السباق المكون من تسع لفات في 9:03.514 – متقدمًا بفارق 2.751 ثانية عن الفائز قبل النهائي جود أندروز. حل أوستن جراي ثالثًا بفارق 5.742 ثانية، بينما جاء الفائز بالجولة الأولى ريان نجار في المركز الرابع بفارق 6.232 ثانية.
في فئة جونيور ماكس، كان ناصر هو الفائز بعد الحفاظ على مكانه في المقدمة طوال اللفات الخمس عشرة، منهيا السباق في 13:53.540، متغلبًا على صاحب المركز الثاني ديمير أبالي بفارق 1.438 ثانية. لم يكن ليوبولد جوتش بعيدًا في المركز الثالث، حيث حصل على المركز الأخير على منصة التتويج بفارق 1.997 ثانية.
مرة أخرى، تميزت فئة ماكس للكبار بأكبر خط انطلاق لسيارات الكارتنج، وكان ميخيا هو من حقق المركز الأول في النهائي بقيادة مهيمنة، وانطلق إلى الصدارة في اللفة الثانية واستمر حتى النهاية ليفوز في 13:40.269 بعد 15 لفة. استمتع ميخيا بفارق 4.278 ثانية عن صاحب المركز الثاني فيدانت مينون، بينما جاء محمد الحسن في المركز الثالث بفارق 4.528 ثانية عن الأول. كان الحسن قد حقق في وقت سابق 1.138 ثانية قبل النهائي متقدمًا على ميخيا، بعد أن كان أيضًا الأسرع في التصفيات والتجارب الحرة.
في فئة دي دي 2 ماكس، كافح كروغلوف من مؤخرة خط الانطلاق ليضمن فوزه الأول الرائع هذا الموسم، وشق طريقه ليتخلف عن المتصدر عبد الله سجاد في اللفة الرابعة، ثم تولى الصدارة في اللفة الحادية عشرة. وفاز كروغلوف في نهاية 15 لفة في 13:32.760، متغلبًا على سجاد بفارق 1.626 ثانية. وجاء راؤول سعدي في المركز الثالث بفارق 3.509 ثانية.
تمكن المحروس في فئة دي دي 2 ماسترز من الفوز دون معارضة طوال السباق، وأنهى السباق النهائي في زمن قدره 13:56.534.
والجدير بالذكر أن هذا الموسم ينطلق بـ 8جولات من بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج، وتنطلق الجولة الثالثة والرابعة في 15 و29 نوفمبر، الجولة الخامسة والسادسة في 11 و24 يناير 2025، ومن ثم الجولتين السابعة والختامية في 8 و21 فبراير 2025.
MENAFN13102024000055011008ID1108774592
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.