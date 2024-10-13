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تواصل الجولات التنافسية ضمن بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس للكارتنج

10/13/2024 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استضافت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬المليئة‭ ‬بالتحدي‭ ‬والتنافس‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬البحرين‭ ‬للموسم‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وسجل‭ ‬أربعة‭ ‬سائقين،‭ ‬وهم‭ ‬طارق‭ ‬صوفي‭ ‬وناصر‭ ‬ناس‭ ‬وتي‭ ‬ميخيا‭ ‬ومحمد‭ ‬المحروس،‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬ضمن‭ ‬الفئات‭ ‬المشاركين‭ ‬بها،‭ ‬مواصلين‭ ‬بدايتهم‭ ‬القوية‭ ‬للموسم،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬طارق‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬وفاز‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وميخيا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس،‭ ‬والمحروس‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز‭.‬

كما‭ ‬صعد‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬وأوليفر‭ ‬كروغلوف‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭. ‬وفي‭ ‬نهائي‭ ‬فئة‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬حقق‭ ‬طارق‭ ‬فوزه‭ ‬بفارق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬ثوانٍ‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الصراف‭. ‬سجل‭ ‬طارق‭ ‬وقت‭ ‬إنهاء‭ ‬بلغ‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬و28‭.‬775‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬لفات،‭ ‬بينما‭ ‬انضم‭ ‬إليهم‭ ‬راشد‭ ‬المحروس‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬توج‭ ‬انتصار‭ ‬طارق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬أيضًا‭ ‬بالنهائي،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭.‬

في‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬حقق‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬فوزًا‭ ‬رائعاً،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬من‭ ‬انطلاقة‭ ‬السباق‭ ‬حتى‭ ‬ختامه،‭ ‬وأكمل‭ ‬السباق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬لفات‭ ‬في‭ ‬9‭:‬03‭.‬514‭ ‬ ‭ ‬متقدمًا‭ ‬بفارق‭ ‬2.751‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الفائز‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬جود‭ ‬أندروز‭. ‬حل‭ ‬أوستن‭ ‬جراي‭ ‬ثالثًا‭ ‬بفارق‭ ‬5‭.‬742‭ ‬ثانية،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬الفائز‭ ‬بالجولة‭ ‬الأولى‭ ‬ريان‭ ‬نجار‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬6‭.‬232‭ ‬ثانية‭.‬

في‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬كان‭ ‬ناصر‭ ‬هو‭ ‬الفائز‭ ‬بعد‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬طوال‭ ‬اللفات‭ ‬الخمس‭ ‬عشرة،‭ ‬منهيا‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬13:53.540،‭ ‬متغلبًا‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ديمير‭ ‬أبالي‭ ‬بفارق‭ ‬1.438‭ ‬ثانية‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليوبولد‭ ‬جوتش‭ ‬بعيدًا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بفارق‭ ‬1.997‭ ‬ثانية‭.‬

مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬تميزت‭ ‬فئة‭ ‬ماكس‭ ‬للكبار‭ ‬بأكبر‭ ‬خط‭ ‬انطلاق‭ ‬لسيارات‭ ‬الكارتنج،‭ ‬وكان‭ ‬ميخيا‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬بقيادة‭ ‬مهيمنة،‭ ‬وانطلق‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الثانية‭ ‬واستمر‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬ليفوز‭ ‬في‭ ‬13‭:‬40‭.‬269‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬لفة‭. ‬استمتع‭ ‬ميخيا‭ ‬بفارق‭ ‬4‭.‬278‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فيدانت‭ ‬مينون،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬محمد‭ ‬الحسن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬4‭.‬528‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الأول‭. ‬كان‭ ‬الحسن‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬1‭.‬138‭ ‬ثانية‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬متقدمًا‭ ‬على‭ ‬ميخيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬أيضًا‭ ‬الأسرع‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬والتجارب‭ ‬الحرة‭.‬

في‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماكس،‭ ‬كافح‭ ‬كروغلوف‭ ‬من‭ ‬مؤخرة‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭ ‬ليضمن‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬الرائع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وشق‭ ‬طريقه‭ ‬ليتخلف‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬سجاد‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الرابعة،‭ ‬ثم‭ ‬تولى‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭. ‬وفاز‭ ‬كروغلوف‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬13:32.760،‭ ‬متغلبًا‭ ‬على‭ ‬سجاد‭ ‬بفارق‭ ‬1‭.‬626‭ ‬ثانية‭. ‬وجاء‭ ‬راؤول‭ ‬سعدي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬3‭.‬509‭ ‬ثانية‭.‬

تمكن‭ ‬المحروس‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬دون‭ ‬معارضة‭ ‬طوال‭ ‬السباق،‭ ‬وأنهى‭ ‬السباق‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬13‭:‬56‭.‬534‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ينطلق‭ ‬بـ‭ ‬8جولات‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج،‭ ‬وتنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬و29‭ ‬نوفمبر،‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬و24‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الجولتين‭ ‬السابعة‭ ‬والختامية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬و21‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

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