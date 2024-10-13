مسابقة ((كتم النفس)) تشهد مشاركة واسعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهدت‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬كتم‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬مسابقة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭.

‬وحقق‭ ‬10‭ ‬متسابقين‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬مشاركا‭. ‬وأقيمت‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬البحرية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬جزر‭ ‬أمواج،‭ ‬حيث‭ ‬تنص‭ ‬لوائح‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يستطيع‭ ‬كتم‭ ‬نفسه‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة‭.‬

وأحرز‭ ‬الروسي‭ ‬أندريه‭ ‬كوريشينكو،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استطاع‭ ‬كتم‭ ‬نفسه‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭ ‬مدة‭ ‬4‭.‬13‭.‬59‭ ‬دقيقة‭.

‬وحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬علي‭ ‬العريفي‭ (‬4.09.09‭ ‬دقيقة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عبدالقادر‭ ‬الرويعي‭. ‬وحرصت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمسابقة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬السلامة‭ ‬للمشاركين،‭ ‬إذ‭ ‬اجتمعت‭ ‬بهم‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬الفعالية‭ ‬لشرح‭ ‬اللوائح‭ ‬والقوانين‭ ‬وإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بأولوية‭ ‬قصوى‭.‬

ويعد‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬ويستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬متضمنًا‭ ‬مسابقات‭ ‬عدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬التراث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تاريخيًا،‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزًا‭ ‬إقليميًا‭ ‬لصيد‭ ‬اللؤلؤ‭. ‬وبجانب‭ ‬مسابقة‭ ‬كتم‭ ‬النفس،‭ ‬يشمل‭ ‬الموسم‭ ‬مسابقات‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة‭ ‬وسباقات‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬للقوارب‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ (‬الحداق‭).‬