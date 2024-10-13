مسابقة ((كتم النفس)) تشهد مشاركة واسعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهدت مسابقة «كتم النفس» مشاركة واسعة من الشباب البحريني والمقيمين في مملكة البحرين، وهي مسابقة تأتي ضمن موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السابعة.
وحقق 10 متسابقين الفوز في هذه المسابقة من أصل ما يزيد على 50 شخصا مشاركا. وأقيمت المسابقة في المنطقة البحرية القريبة من جزر أمواج، حيث تنص لوائح المسابقة على فوز الشخص الذي يستطيع كتم نفسه تحت الماء لأطول فترة ممكنة.
وأحرز الروسي أندريه كوريشينكو، وهو من المقيمين في المملكة، المركز الأول بعد أن استطاع كتم نفسه تحت الماء مدة 4.13.59 دقيقة.
وحقق المركز الثاني علي العريفي (4.09.09 دقيقة)، فيما جاء في المركز الثالث عبدالقادر الرويعي. وحرصت اللجنة المنظمة للمسابقة على توفير كل سبل السلامة للمشاركين، إذ اجتمعت بهم قبل يوم من المسابقة وفي يوم الفعالية لشرح اللوائح والقوانين وإجراءات السلامة التي تحظى بأولوية قصوى.
ويعد موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري أحد أبرز الفعاليات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، ويستمر على مدار ثلاثة أشهر، متضمنًا مسابقات عدة تهدف إلى إحياء التراث البحري الذي تميزت به مملكة البحرين تاريخيًا، وجعل منها مركزًا إقليميًا لصيد اللؤلؤ. وبجانب مسابقة كتم النفس، يشمل الموسم مسابقات السباحة في المياه المفتوحة وسباقات التجديف الشعبي للقوارب التراثية فئة 30 قدما، بالإضافة إلى مسابقة صيد الأسماك (الحداق).
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