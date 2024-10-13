عبدالله جمال يحصد برونزية آسيا للكيك بوكسينغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
سجل لاعب منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ عبدالله جمال عيسى، إنجازا جديدا لرياضة الكيك بوكسينغ البحرينية، بعد حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية بوزن 57 كيلوجرام ضمن منافسات «لو كيك» ببطولة آسيا للكيك بوكسينغ التي احتضنتها كمبوديا.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الاتحاد البحريني للكيك بوكسينغ والمواي تاي أحمد خالد الوزان أن هذه النتيجة التي أحرزها اللاعب عبدالله جمال، تعكس حرص واهتمام سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، في دعم الاتحاد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في الاستحقاقات الخارجية.
وأوضح الوزان أن تحقيق المركز الثالث في هذا الملتقى الرياضي القاري يعد دافعا للمزيد من الإنجازات في الفترة القادمة، مشيدا بالجهود التي بذلها اللاعب عبدالله جمال في تقديم المستويات المتميزة وحصد المركز الثالث، مقدرا جهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب في تهيئة اللاعب لخوض لهذه المشاركة الآسيوية، متمنيا كل التوفيق والنجاح للفرق والمنتخبات الوطنية باللعبة في تحقيق المزيد من النتائج المشرفة في المشاركات القادمة.
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