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عبدالله جمال يحصد برونزية آسيا للكيك بوكسينغ

10/13/2024 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

سجل‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬عبدالله‭ ‬جمال‭ ‬عيسى،‭ ‬إنجازا‭ ‬جديدا‭ ‬لرياضة‭ ‬الكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬البحرينية،‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬بوزن‭ ‬57‭ ‬كيلوجرام‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬‮«‬لو‭ ‬كيك‮»‬‭ ‬ببطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬كمبوديا‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬والمواي‭ ‬تاي‭ ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬الوزان‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬أحرزها‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬جمال،‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الخارجية‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزان‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الرياضي‭ ‬القاري‭ ‬يعد‭ ‬دافعا‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬جمال‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المستويات‭ ‬المتميزة‭ ‬وحصد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬مقدرا‭ ‬جهود‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬اللاعب‭ ‬لخوض‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للفرق‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬باللعبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬

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