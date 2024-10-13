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بريف تنظم عرضها الأول في النمسا

10/13/2024 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعتزم‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ،‭ ‬تنظيم‭ ‬العرض‭ ‬الأول‭ ‬لبطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬جوهرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقيم‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬النمساوية‭ ‬فيينا‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬حسب‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد،‭ ‬والذي‭ ‬يسبق‭ ‬عودة‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬مسقط‭ ‬رأسها‭ ‬العاصمة‭ ‬البحرينية‭ ‬المنامة‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والسياحية‭ ‬في‭ ‬النمسا،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬90‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬النمساوية،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬منافساتها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ Sparta ‭ ‬ CF ‭ ‬على‭ ‬صالة‭
Multiverse ‭ ‬ Schwechat ‭ ‬الرياضية‭. ‬وسيكون‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90‭ ‬هو‭ ‬الحدث‭ ‬العاشر‭ ‬لمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬الأحداث‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وموريشيوس‭ ‬وهولندا‭ ‬والصين‭ ‬وباكستان‭ ‬وبلغاريا‭ ‬وإسبانيا‭.‬

وستصبح‭ ‬النمسا‭ ‬الدولة‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬عالميا‭ ‬والدولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬رقم‭ ‬16‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬تسجل‭ ‬رقمان‭ ‬قياسيان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لأي‭ ‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭ ‬أن‭ ‬سجلت‭ ‬مثل‭ ‬هاذين‭ ‬الرقمين‭.‬

وستواصل‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬تأثيرها‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF
‬90‭
‬بالنمسا،‭ ‬والذي‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬بريف‭ ‬كمنظمة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬هذه‭ ‬القارة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬نسختين‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وهولندا،‭ ‬ونسخة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬بلغاريا،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬تحتضن‭ ‬اسبانيا‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬متمثلة‭ ‬ببطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF
‬89،‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬جهود‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تطوير‭ ‬وارتقاء‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضة‭ ‬وبخاصة‭ ‬رياضة‭ ‬ MMA ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأوروبي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬بعد‭ ‬البطولات‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬أيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬وإنجلترا‭ ‬ورومانيا‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬والسويد‭ ‬وروسيا‭ ‬وبيلاروسيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وبولندا‭ ‬وصربيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬وبلغاريا‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬تحولا‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬ MMA ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منح‭ ‬الفرص‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الموهوبين‭ ‬من‭ ‬النمسا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭.‬

ويعد‭ ‬المقاتل‭ ‬النمساوي‭ ‬إسماعيل‭ ‬نوردييف‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬النمساوية،‭ ‬والذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مناسبتين،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬ستصنع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬النمساويين‭ ‬لعرض‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭.‬

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