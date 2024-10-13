بريف تنظم عرضها الأول في النمسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعتزم منظمة بريف البحرينية BRAVE COMBAT FEDERATION ، تنظيم العرض الأول لبطولة BRAVE CF ، جوهرة الرياضة البحرينية، في النمسا يوم 23 نوفمبر.
ومن المقرر أن تقيم منظمة بريف منافسات النسخة BRAVE CF 90 في العاصمة النمساوية فيينا في الشهر المقبل حسب الموعد المحدد، والذي يسبق عودة البطولة إلى مسقط رأسها العاصمة البحرينية المنامة يوم 13 ديسمبر ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال.
ومن المنتظر أن تفتح منظمة بريف آفاق جديدة من التعاون مع الجهات الرياضية والاقتصادية والسياحية في النمسا، وذلك من خلال الظهور الأول لبطولة BRAVE CF في نسختها 90 على الأراضي النمساوية، والتي ستقام منافساتها بالتعاون مع منظمة Sparta CF على صالة
Multiverse Schwechat الرياضية. وسيكون BRAVE CF 90 هو الحدث العاشر لمنظمة بريف في عام 2024، بعد الأحداث الناجحة في سلوفينيا وموريشيوس وهولندا والصين وباكستان وبلغاريا وإسبانيا.
وستصبح النمسا الدولة رقم 35 عالميا والدولة الأوروبية رقم 16 التي تستضيف منافسات بطولة BRAVE CF ، مما يجعل منظمة بريف البحرينية تسجل رقمان قياسيان في هذا الحدث التاريخي، والذي لم يسبق لأي منظمة عالمية لفنون القتال المختلطة للمحترفين أن سجلت مثل هاذين الرقمين.
وستواصل منظمة بريف تأثيرها العالمي من خلال بطولة BRAVE CF
90
بالنمسا، والذي سيعزز من مكانة بريف كمنظمة عالمية رائدة في مجال فنون القتال المختلطة لاسيما في قارة أوروبا، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها هذه القارة في هذا العام، من تنظيم نسختين من البطولة في سلوفينيا وهولندا، ونسخة واحدة في بلغاريا، حيث من ومن المقرر كذلك أن تحتضن اسبانيا نسخة من هذه البطولة متمثلة ببطولة BRAVE CF
89، على الشكل الذي يعكس جهود المنظمة في دعم تطوير وارتقاء صناعة الرياضة وبخاصة رياضة MMA على المستوى الأوروبي. كما أن إقامة بطولة BRAVE CF في النمسا سيعزز من جهود منظمة بريف في الانتشار والتوسع في القارة الأوروبية، بعد البطولات الناجحة التي نظمتها المنظمة في أيرلندا الشمالية وإنجلترا ورومانيا وسلوفينيا والسويد وروسيا وبيلاروسيا وإيطاليا وبولندا وصربيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلغاريا.
ومن المتوقع أن تؤدي BRAVE CF في النمسا تحولا في مشهد MMA من خلال استقطاب النجوم العالميين إلى جانب منح الفرص للمقاتلين الموهوبين من النمسا للمشاركة في هذا الحدث العالمي.
ويعد المقاتل النمساوي إسماعيل نوردييف واحدا من نجوم فنون القتال المختلطة النمساوية، والذي نجح في صناعة اسمه في بطولات BRAVE CF ، من خلال التنافس على اللقب العالمي في مناسبتين، حيث أن إقامة البطولة في النمسا ستصنع المزيد من المقاتلين النمساويين لعرض مهاراتهم في حلبة بطولة BRAVE CF .
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