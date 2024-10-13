اتحاد التايكواندو ينظم تدريبا مشتركا لفئة الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬تدريبا‭ ‬مشتركا‭ ‬في‭ ‬ستايل‭ ‬‮«‬القتال‮»‬‭ ‬و«البومسي‮»‬،‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬46‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة‭ ‬يمثلون‭ ‬14‭ ‬أكاديمية‭ ‬مرخصة‭ ‬لتدريب‭ ‬التايكواندو‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التدريب‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الاحتكاك‭ ‬والانسجام‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬التجمعات‭ ‬التدريبية‭ ‬التحضيرية‭ ‬للمشاركة‭ ‬بمنتخب‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬23‭- ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬الدوي،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لبلورة‭ ‬الأهداف‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬وفقا‭ ‬للسياسات‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬برياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬بمختلف‭ ‬فروعها‭ ‬ومنها‭ ‬القتال‭ ‬والبومسي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التجمع‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مضاعفة‭ ‬تحقيق‭ ‬البرامج‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬يسير‭ ‬عليها‭ ‬الاتحاد،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسعى‭ ‬دائما‭ ‬لتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬رياضة‭ ‬التايكواندو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة‭. ‬وشهد‭ ‬التجمع‭ ‬حضورا‭ ‬واسعا‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬لرياضة‭ ‬التايكواندو‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬حسن‭ ‬سعد‭ ‬ومدرب‭ ‬منتخب‭ ‬البومسي‭ ‬الماستر‭ ‬وسيم‭ ‬وأساتذة‭ ‬الأكاديميات‭ ‬المشاركة‭.‬