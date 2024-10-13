اتحاد التايكواندو ينظم تدريبا مشتركا لفئة الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظم الاتحاد البحريني للتايكواندو تدريبا مشتركا في ستايل «القتال» و«البومسي»، شارك فيه 46 لاعب ولاعبة يمثلون 14 أكاديمية مرخصة لتدريب التايكواندو بمملكة البحرين. ويهدف هذا التدريب إلى زيادة الاحتكاك والانسجام بين اللاعبين من الجنسين في هذه الفئة العمرية، والذي يأتي ضمن التجمعات التدريبية التحضيرية للمشاركة بمنتخب الشباب في دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) التي تقام في الفترة 23- 31 أكتوبر بمملكة البحرين.
وأكد رئيس الاتحاد البحريني للتايكواندو عبدالله عيسى الدوي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مجلس الإدارة لبلورة الأهداف والخطط التي وضعها وفقا للسياسات التي رسمها المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، من أجل الارتقاء برياضة التايكوندو بمختلف فروعها ومنها القتال والبومسي.
وأشار إلى أن التجمع حقق العديد من الأهداف المرجوة من أجل مضاعفة تحقيق البرامج التطويرية التي يسير عليها الاتحاد، موضحا أن الاتحاد يسعى دائما لتوفير البيئة المناسبة لكافة منتسبي رياضة التايكواندو من أجل تحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات القادمة. وشهد التجمع حضورا واسعا من الأجهزة الفنية والإدارية لرياضة التايكواندو من بينهم رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي حسن سعد ومدرب منتخب البومسي الماستر وسيم وأساتذة الأكاديميات المشاركة.
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