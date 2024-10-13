خليفة بن عبدالله يشيد بإنجاز منتخب الشراع البارالمبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أشاد الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية بالإنجاز الذي حققه منتخب الشراع للأولمبياد الخاص إثر تحقيقه ثلاث ميداليات ذهبية في البطولة الإقليمية التي أقيمت بدبي مؤخرا.
واعتبر ذلك الإنجاز ثمرة لدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية.
وأشار الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة أن هذا الإنجاز يعد تأكيدا على المكانة المتميزة لرياضة الشراع وما تتمتع به من عناصر بارزة قادرة على التمثيل المشرف كما أنه نتيجة للجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية واللجنة البارالمبية في سبيل بروز العديد من البحارة الواعدين، منوها بجهود اللاعبين والطاقمين الفني والإداري متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.
وكان كلا من اللاعب علي المتغوي واللاعب أحمد صادق قد أحرزا الميدالية الذهبية في المستوى الثاني وبذات المستوى وبفئة أخرى حقق كلا من محمد العلي ووليد درعان الميدالية الذهبية، وفي المستوى الثالث كانت الميدالية الذهبية من نصيب كلا من علي المتغوي، محمد العلي، أحمد صادق وذلك بقيادة المدرب قاسم بن جميع الذي نجح في قيادة اللاعبين لمنصة التتويج بفضل خبرته وبراعته المعهودة.
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