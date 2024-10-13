خليفة بن عبدالله يشيد بإنجاز منتخب الشراع البارالمبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتخب‭ ‬الشراع‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬إثر‭ ‬تحقيقه‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بدبي‭ ‬مؤخرا‭.‬

واعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬الإنجاز‭ ‬ثمرة‭ ‬لدعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭.‬

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعد‭ ‬تأكيدا‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬لرياضة‭ ‬الشراع‭ ‬وما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬بارزة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التمثيل‭ ‬المشرف‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬نتيجة‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬واللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬بروز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البحارة‭ ‬الواعدين،‭ ‬منوها‭ ‬بجهود‭ ‬اللاعبين‭ ‬والطاقمين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وكان‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬المتغوي‭ ‬واللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬صادق‭ ‬قد‭ ‬أحرزا‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬وبذات‭ ‬المستوى‭ ‬وبفئة‭ ‬أخرى‭ ‬حقق‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬العلي‭ ‬ووليد‭ ‬درعان‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬وفي‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭ ‬كانت‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬المتغوي،‭ ‬محمد‭ ‬العلي،‭ ‬أحمد‭ ‬صادق‭ ‬وذلك‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬قاسم‭ ‬بن‭ ‬جميع‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬اللاعبين‭ ‬لمنصة‭ ‬التتويج‭ ‬بفضل‭ ‬خبرته‭ ‬وبراعته‭ ‬المعهودة‭.‬