رسائل سامية ترسم خارطة المستقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬حددت‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬سواءٌ‭ ‬للسلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬والمواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬الثوابت‭ ‬البحرينية‭ ‬تجاه‭ ‬قضايا‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭.‬

والمُتمعن‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬يجد‭ ‬أن‭ ‬وحدة‭ ‬وتلاحم‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬وعيه‭ ‬الوطني‭ ‬المسؤول‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب؛‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬التلاحم‭ ‬الوطني‭ ‬والالتفاف‭ ‬حول‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬هو‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬صون‭ ‬مصالح‭ ‬البحرين‭ ‬العليا،‭ ‬وصمام‭ ‬الأمان‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬المحافظة‭ ‬عليه‭ ‬كي‭ ‬تبقى‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬خفاقة‭ ‬عالية‭.‬

البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كلمات‭ ‬الملك‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭ ‬ومعنية‭ ‬بالبناء‭ ‬والتطوير‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬التحديات،‭ ‬وهو‭ ‬دَيدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وعهده‭ ‬الإصلاحي،‭ ‬لذا‭ ‬جاء‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬استكمال‭ ‬الخطط‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والتوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬لتسريع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬نسختها‭ ‬القادمة‭ ‬لعام‭ ‬2050،‭ ‬لتشمل‭ ‬تصورا‭ ‬متجددا‭ ‬لمستقبل‭ ‬بلادنا‭ ‬وأجيالها،‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬القيادة‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬وأجياله‭ ‬القادمة‭.‬

ومن‭ ‬النقاط‭ ‬الجوهرية‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬توجيه‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬دراسة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقياس‭ ‬جاهزيتنا‭ ‬في‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬بما‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬متطلبات‭ ‬الانفتاح‭ ‬والتجديد‭.. ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيقها‭ ‬لضمان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬المتقدم‭ ‬كدولة‭ ‬ذات‭ ‬نهضة‭ ‬عصرية‭.‬

ولعل‭ ‬إشادة‭ ‬العاهل‭ ‬ببصمات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬الخدمة‭ ‬العامة‭ ‬لتعكس‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬لعمل‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬أجود‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وكذلك‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬الإشادة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬الأخيرة؛‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬لدعم‭ ‬الرياضة‭ ‬والرياضيين‭.‬

ويأتي‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬بتكثيف‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬ليؤكد‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات؛‭ ‬منها‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وفق‭ ‬النظم‭ ‬والمعايير‭ ‬اللازمة،‭ ‬لتعود‭ ‬بالخير‭ ‬والرفاه‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

وحملت‭ ‬كلمة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رسائل‭ ‬واضحة‭ ‬بشأن‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬أكد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يمليه‭ ‬عليها‭ ‬واجب‭ ‬التضامن‭ ‬والتعاون‭ ‬لنصرة‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬وبالسعي‭ ‬الجاد‭ ‬والحثيث‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتقارب‭ ‬مجتمعاتها،‭ ‬تحقيقا‭ ‬للسلام‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬استعادته‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأوقات‭ ‬الصعبة‭.‬

على‭ ‬كل‭ ‬قطاعات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬أن‭ ‬تتلقى‭ ‬هذه‭ ‬الرسائل‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬وتدرسها‭ ‬بعناية؛‭ ‬لأنها‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬آتون‭ ‬تغيرات‭ ‬تعصف‭ ‬بالعالم،‭ ‬وتتطلب‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬نتمسك‭ ‬بهويتنا‭ ‬ونحافظ‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬وطننا‭ ‬العليا،‭ ‬لتبقى‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬خفاقة‭ ‬على‭ ‬ساحات‭ ‬المجد‭ ‬والرفعة‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬







