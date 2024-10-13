ميقاتي يصل الأردن لعقد سلسلة اجتماعات

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- Khaberni) خبرني -وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء الأحد، إلى العاصمة عمّان في زيارة رسمية.
ووقف وكالة الأنباء اللبنانية، سيعقد ميقاتي سلسلة اجتماعات رسمية ف الأردن.
وكان في استقبال رئيس الحكومة في "مطار الملكة علياء الدولي" في عمان نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي والقائم باعمال سفارة لبنان في الاردن السفير يوسف اميل رجي.
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