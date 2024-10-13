Sunday, 13 October 2024 11:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميقاتي يصل الأردن لعقد سلسلة اجتماعات

10/13/2024 3:00:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء الأحد، إلى العاصمة عمّان في زيارة رسمية.


ووقف وكالة الأنباء اللبنانية، سيعقد ميقاتي سلسلة اجتماعات رسمية ف الأردن.


وكان في استقبال رئيس الحكومة في "مطار الملكة علياء الدولي" في عمان نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي والقائم باعمال سفارة لبنان في الاردن السفير يوسف اميل رجي.

MENAFN13102024000151011027ID1108774404

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث