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مجلس وزراء الداخلية العرب يدعو إلى تعزيز جهود مواجهة الكوارث الطبيعية

10/13/2024 2:35:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 13 - 10 (كونا) -- دعا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن كومان اليوم الأحد إلى تعزيز جهود مواجهة الكوارث الطبيعية في الدول العربية والاستثمار في مجال حماية الأطفال والشباب.
جاء ذلك في بيان اصدره بن كومان بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يأتي هذا العام تحت شعار (دور التعليم في حماية وتمكين الشباب من أجل مستقبل خال من الكوارث) ويوم البيئة العربي لهذا العام الذي يأتي تحت شعار (إعادة تأهيل الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود).
وشدد بن كومان على أهمية الوقاية من الكوارث وحماية البيئة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات قائلا إن "هذه المسؤولية يتقاسمها الجميع من مؤسسات حكومية وغير حكومية وقطاع خاص وهيئات مجتمع مدني وأفراد".
وأكد أهمية التعليم في تنمية التربية الوقائية والتصرف السليم خاصة لدى الأطفال والشباب داعيا الدول العربية إلى تعبئة قطاع التربية والتعليم وتفعيل دوره في الحد من مخاطر الكوارث.
وأضاف أن عملية استصلاح الأراضي تعد أداة فعالة وناجعة وأن تدبيرها المستدام بكفاءة كفيل بالمساهمة في تحسين سبل العيش وتعزيز القدرة على الصمود والتقليل من التلوث الكربوني وخلق أراض أكثر إنتاجية واستعادة التنوع البيولوجي والحفاظ عليه.
ودعا الدول العربية إلى الاحتفال بهذين اليومين في العالم العربي وتنظيم تظاهرات وفعاليات مختلفة واستثمار كل الأدوات والوسائل المتاحة في التوعية للحفاظ على البيئة وتنميتها لينعم الجميع بحياة صحية في بيئة نظيفة وآمنة.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تعاني من ندرة المياه وانحسار الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة الأنشطة البشرية غير المستدامة والتغير المناخي مما يؤثر سلبيا في صحة الإنسان وجودة الحياة.
وأعرب عن ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الشركاء "لإصلاح النظم الطبيعية ووقف تدهورها في المنطقة العربية بما ينعكس إيجابيا على النهوض بالزراعة والمراعي والغابات ومصائد الأسماك إضافة إلى المناطق الساحلية والأراضي الرطبة".
ويعد ال13 من شهر أكتوبر اليوم العالمي للحد من الكوارث بعد أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتنويه بمدى أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الفعالة للوقاية من الكوارث الطبيعية والحوادث الجسيمة.
ويحتفل المجتمع الدولي بهذا اليوم عبر توعية الناس وتفعيل الاستراتيجيات والبرامج والخطط الهادفة إلى بناء وتطوير مجتمعات مؤهلة وقادرة على مواجهة تلك الكوارث والتقليل من تأثيراتها. (النهاية)

ش ب م / ف ل ا



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