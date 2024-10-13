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الرابطة الإفريقية للدول المنتجة للنفط ترفض تطبيق آلية أوروبية بشأن ضبط الكربون

10/13/2024 2:35:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 13 - 10 (كونا) -- أكدت الرابطة الإفريقية للدول المنتجة للنفط اليوم الأحد رفضها بشدة تطبيق مقترح "الآلية الحدودية لضبط الكربون" المقدم من الاتحاد الأوروبي محذرة من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن المقترح على النمو في قارة إفريقيا.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن الأمين العام للرابطة عمر فاروق إبراهيم القول أثناء مشاركته بمؤتمر (أسبوع النفط الأفريقي) بجنوب افريقيا "إن الآلية الحدودية لضبط الكربون التي يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقها بذريعة انتقال الطاقة قد يترتب عليها تقييد إمكانات صادرات القارة من الثروات الطبيعية لاسيما المتعلقة بالطاقة".
وأضاف أن "إفريقيا لا يمكنها أن تتطور بدون الوقود الأحفوري وإفريقيا تستحق الأفضل" مشددا على الحاجة إلى سياسة متوازنة وعادلة تأخذ في الاعتبار التحديات الفريدة التي تواجه الاقتصادات الأفريقية.
وتشير تقديرات المؤسسة الأفريقية للمناخ ومعهد (فيروز آلالجي) للدراسات الإفريقية التابع لكلية لندن للاقتصاد إلى أن المقترح الأوروبي المتمثل بفرض ضريبة على الكربون عند دخوله حيز التنفيذ بحلول عام 2026 "سيكبد إفريقيا خسائر سنوية قد تصل إلى نحو 25 مليار دولار".
ودعا البنك الإفريقي للتنمية في ديسمبر الماضي إلى استثناء إفريقيا من تطبيق الآلية الأوروبية الحدودية للكربون بسبب مخاطرها على الصادرات مثل النفط والغاز.
وتتمثل الآلية الحدودية لضبط الكربون بالإعلان عن انبعاثات الكربون المضمنة في الطاقة الكهربائية والحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة بهدف فرض ضريبة على استيراد الكربون من أجل تسوية حالات تسرب الكربون في نظام الاتحاد الاوروبي لتبادل مخصصات نظام حقوق إطلاق الانبعاثات (إي تي أس).
وأسست الرابطة الإفريقية للدول المنتجة للنفط في عام 1986 ومقرها (برازافيل) عاصمة جمهورية الكونغو وتضم في عضويتها 16 دولة إفريقية.
وتهدف الرابطة إلى تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء بمختلف مراحل صناعات الطاقة ودعم المساعدات الفنية بين الدول الأعضاء ودعم التنسيق فيما يخص استراتيجيات وسياسات التسويق بين الدول بهدف تلبية احتياجاتهم من الطاقة. (النهاية)

م ر / م ع ا



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