(الإحصاء): 2ر3 بالمئة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني من 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 13 – 10 (كونا) -- قالت الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية إن الناتج المحلي الإجمالي أظهر نموا بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 2ر3 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2023 لتسجل ما قيمته نحو 4ر12 مليار دينار كويتي (نحو 2ر39 مليار دولار أمريكي).
وأوضحت (الإحصاء) اليوم الأحد في نشرتها حول تقديرات الناتج المحلي الاجمالي الربع سنوي بالاسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من 2024 أن النمو في الأسعار الجارية يرجع الى التأثر بارتفاع متوسط أسعار النفط الخام في الربع الثاني بنسبة 5ر8 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 لتصل الى ما يقارب 6ر86 دولار للبرميل.
وأضافت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثاني من 2024 بلغت حوالي 8ر45 في المئة مسجلة حوالي 6ر5 مليار دينار (نحو 5ر18 مليار دولار) في حين بلغت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي 7ر6 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار) بنمو 1ر5 في المئة مقارنة بالربع الثاني من 2023.
في المقابل أظهرت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجع بنسبة 5ر1 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 إذ بلغت القيمة التقديرية له حوالي 8ر9 مليار دينار (نحو4ر32 مليار دولار). (النهاية)
ف ن ك / أ م ح
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