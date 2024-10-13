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(الإحصاء): 2ر3 بالمئة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني من 2024

10/13/2024 2:35:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 13 – 10 (كونا) -- قالت الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية إن الناتج المحلي الإجمالي أظهر نموا بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 2ر3 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2023 لتسجل ما قيمته نحو 4ر12 مليار دينار كويتي (نحو 2ر39 مليار دولار أمريكي).
وأوضحت (الإحصاء) اليوم الأحد في نشرتها حول تقديرات الناتج المحلي الاجمالي الربع سنوي بالاسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من 2024 أن النمو في الأسعار الجارية يرجع الى التأثر بارتفاع متوسط أسعار النفط الخام في الربع الثاني بنسبة 5ر8 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 لتصل الى ما يقارب 6ر86 دولار للبرميل.
وأضافت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثاني من 2024 بلغت حوالي 8ر45 في المئة مسجلة حوالي 6ر5 مليار دينار (نحو 5ر18 مليار دولار) في حين بلغت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي 7ر6 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار) بنمو 1ر5 في المئة مقارنة بالربع الثاني من 2023.
في المقابل أظهرت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجع بنسبة 5ر1 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 إذ بلغت القيمة التقديرية له حوالي 8ر9 مليار دينار (نحو4ر32 مليار دولار). (النهاية)

ف ن ك / أ م ح




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