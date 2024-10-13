رئيس الوزراء العراقي: نعمل مع الشركاء والاصدقاء على وقف الحرب في غزة ولبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 13 - 10 (كونا) -- قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الأحد ان بلاده تبذل كل ما في وسعها لإيقاف الحرب في غزة ولبنان وذلك بالتعاون مع الشركاء والاصدقاء الدوليين وخاصة من دول الاتحاد الاوروبي.
جاء ذلك اثناء استقبال السوداني لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية الى العراق.
ونقل المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان عن السوداني قوله اثناء اللقاء ان الاولويات التي تعمل عليها حكومته فيما يتعلق بأوضاع المنطقة تتمثل في وقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي ومنعه من توسعة ساحة الصراع اضافة الى اسناد الجهود المبذولة في هذا المسار وتأمين وصول مواد الاغاثة والمساعدات الانسانية .
واشار الى ان بلاده سبق وان حذرت مرارا من مخططات الاحتلال نحو توسعة الحرب وهو ما اتضح جليا للجميع وصار هدفا عدوانيا مكشوفا امام المجتمع الدولي.
من جانبه قال عراقجي ان زيارته الى العراق تأتي من اجل المزيد من تنسيق الجهود والتشاور في مسارات الاوضاع مؤكدا ان بلاده تتفق مع المساعي العراقية لمنع اتساع الحرب.
ووصل عراقجي اليوم الى العراق في زيارة رسمية التقى في مستهلها بنظيره العراقي فؤاد حسين واجرى معه مباحثات مشتركة تتعلق بالعلاقات الثنائية والاوضاع في المنطقة. (النهاية)
ع ح ه / ط م ا
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