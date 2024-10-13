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رئيس الوزراء العراقي: نعمل مع الشركاء والاصدقاء على وقف الحرب في غزة ولبنان

10/13/2024 2:35:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 13 - 10 (كونا) -- قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الأحد ان بلاده تبذل كل ما في وسعها لإيقاف الحرب في غزة ولبنان وذلك بالتعاون مع الشركاء والاصدقاء الدوليين وخاصة من دول الاتحاد الاوروبي.
جاء ذلك اثناء استقبال السوداني لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية الى العراق.
ونقل المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان عن السوداني قوله اثناء اللقاء ان الاولويات التي تعمل عليها حكومته فيما يتعلق بأوضاع المنطقة تتمثل في وقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي ومنعه من توسعة ساحة الصراع اضافة الى اسناد الجهود المبذولة في هذا المسار وتأمين وصول مواد الاغاثة والمساعدات الانسانية .
واشار الى ان بلاده سبق وان حذرت مرارا من مخططات الاحتلال نحو توسعة الحرب وهو ما اتضح جليا للجميع وصار هدفا عدوانيا مكشوفا امام المجتمع الدولي.
من جانبه قال عراقجي ان زيارته الى العراق تأتي من اجل المزيد من تنسيق الجهود والتشاور في مسارات الاوضاع مؤكدا ان بلاده تتفق مع المساعي العراقية لمنع اتساع الحرب.
ووصل عراقجي اليوم الى العراق في زيارة رسمية التقى في مستهلها بنظيره العراقي فؤاد حسين واجرى معه مباحثات مشتركة تتعلق بالعلاقات الثنائية والاوضاع في المنطقة. (النهاية)

ع ح ه / ط م ا



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