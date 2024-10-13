أمين الجامعة العربية يدين مجازر الاحتلال بشمال غزة ومصادرة مقر (أونروا) بالقدس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 13- 10 (كونا) -- دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة اليوم الأحد مجازر الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة في شمالي قطاع غزة وبخاصة في جباليا ما خلف المئات ما بين شهيد وجريح.
وأكد ابو الغيط في بيان أن الاحتلال يستغل الانشغال العالمي بجرائمه في لبنان ليواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف الى سجله المشين في غزة.
وقال ابو الغيط ان الهدف هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان وتنفيذ مخطط التهجير مضيفا ان الاحتلال يوظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية من ماء وطعام عن السكان فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض.
كما دان ابو الغيط قيام الاحتلال بمصادرة الأرض التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس وتحويلها الى بؤرة استيطانية مؤكدا على ان الاحتلال يباشر مخططا متواصلا للقضاء على دور الأونروا وتصفيتها.
وأكد التضامن العربي الكامل مع الوكالة الأممية التي تقوم بدور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني على ارضه وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى الدفاع عن (أونروا) في مواجهة واحدة من أشرس حملات التصفية التي تتعرض لها وكالة من وكالات الأمم المتحدة على يد الاحتلال. (النهاية)
م ف م / م ع ا
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