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أمين الجامعة العربية يدين مجازر الاحتلال بشمال غزة ومصادرة مقر (أونروا) بالقدس

10/13/2024 2:35:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13- 10 (كونا) -- دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة اليوم الأحد مجازر الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة في شمالي قطاع غزة وبخاصة في جباليا ما خلف المئات ما بين شهيد وجريح.
وأكد ابو الغيط في بيان أن الاحتلال يستغل الانشغال العالمي بجرائمه في لبنان ليواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف الى سجله المشين في غزة.
وقال ابو الغيط ان الهدف هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان وتنفيذ مخطط التهجير مضيفا ان الاحتلال يوظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية من ماء وطعام عن السكان فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض.
كما دان ابو الغيط قيام الاحتلال بمصادرة الأرض التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس وتحويلها الى بؤرة استيطانية مؤكدا على ان الاحتلال يباشر مخططا متواصلا للقضاء على دور الأونروا وتصفيتها.
وأكد التضامن العربي الكامل مع الوكالة الأممية التي تقوم بدور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني على ارضه وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى الدفاع عن (أونروا) في مواجهة واحدة من أشرس حملات التصفية التي تتعرض لها وكالة من وكالات الأمم المتحدة على يد الاحتلال. (النهاية)

م ف م / م ع ا



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