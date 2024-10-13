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متسابق كويتي يحقق المركز الثاني بالجولة الخامسة من بطولة العالم للموتوسيرف بكرواتيا

10/13/2024 2:35:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- حقق المتسابق الكويتي فارس رمضان من فريق نادي الرياضات البحرية الكويتي المركز الثاني في منافسات (الروكي ستوك) ضمن الجولة الخامسة من بطولة العالم للموتوسيرف المقامة بمنطقة زادار الكرواتية والتي اختتمت منافساتها اليوم الاحد.
وقال رئيس مجلس إدارة النادي محمد الزنكي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البطولة التي انطلقت في 10 اكتوبر الجاري شهدت تنافس 109 لاعبين يمثلون 21 دولة في مختلف الفئات مبينا أن اللاعب رمضان قدم مستوى مميزا أهله لصعود منصات التتويج والمنافسة بقوة.
وأوضح أنه سيتم تجهيز المتسابق رمضان استعدادا للجولة السادسة والختامية لبطولة العالم التي تحتضنها مدينة مكاو الصينية في 24 نوفمبر القادم مشيرا إلى أن النادي يتطلع للمنافسة وصعود منصات التتويج.
وأكد أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للجهود المبذولة في السباق وما قبل السباق من تجهيزات واعداد نفسي وبدني للبطولة.(النهاية)

م ي م / ط أ ب




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