متسابق كويتي يحقق المركز الثاني بالجولة الخامسة من بطولة العالم للموتوسيرف بكرواتيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 13 - 10 (كونا) -- حقق المتسابق الكويتي فارس رمضان من فريق نادي الرياضات البحرية الكويتي المركز الثاني في منافسات (الروكي ستوك) ضمن الجولة الخامسة من بطولة العالم للموتوسيرف المقامة بمنطقة زادار الكرواتية والتي اختتمت منافساتها اليوم الاحد.
وقال رئيس مجلس إدارة النادي محمد الزنكي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البطولة التي انطلقت في 10 اكتوبر الجاري شهدت تنافس 109 لاعبين يمثلون 21 دولة في مختلف الفئات مبينا أن اللاعب رمضان قدم مستوى مميزا أهله لصعود منصات التتويج والمنافسة بقوة.
وأوضح أنه سيتم تجهيز المتسابق رمضان استعدادا للجولة السادسة والختامية لبطولة العالم التي تحتضنها مدينة مكاو الصينية في 24 نوفمبر القادم مشيرا إلى أن النادي يتطلع للمنافسة وصعود منصات التتويج.
وأكد أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للجهود المبذولة في السباق وما قبل السباق من تجهيزات واعداد نفسي وبدني للبطولة.(النهاية)
م ي م / ط أ ب
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