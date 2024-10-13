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وزيرة الأشغال الكويتية: نعمل على مشاريع ربط سككي مستدام تدعم التوسع اللوجيستي العالمي

10/13/2024 2:35:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 10 (كونا) -- قالت وزيرة الاشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الاحد ان دولة الكويت تعمل على مشاريع ربط سككي مستدام تدعم التوسع اللوجستي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي 2024 تحت شعار (إعادة رسم خريطة الخدمات اللوجستية العالمية) والذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية بالرياض.
وقالت الدكتورة المشعان في كلمتها أمام الاجتماع الوزاري الخاص بالمنتدى ان الخدمات اللوجستية المستدامة من اولويات استراتيجية الكويت الوطنية لعام 2035 موضحة ان الكويت تعمل على مشاريع ربط سككي مستدام تدعم التوسع اللوجيستي العالمي من خلال مشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي وقطار ربط الكويت بالرياض.
وتابعت "لم تقتصر مشاريعنا على المستوى العالمي وإنما على المستوى المحلي من خلال مشاريع مستقبلية تعنى بتوسع خط الشحن البري الى شمال الكويت حيث ميناء مبارك الكبير مؤكدة سعي الكويت إلى ترابط الموانئ البحرية بالسكك الحديد مما يجعلها حلا فعالا لاستدامة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها ودعم مشاريع النقل البري.
واشارت الى ان تنوع وسائل الشحن يجعلها شبكة معقدة تحتاج إلى ادارة سليمة توفر خدمة مرنة في ضوء توجه العالم لتسخير الذكاء الاصطناعي ليخدم ادارة عملية النقل كما هو مستخدم في نقل الركاب من خلال اختيار المسار الامثل والمسار البديل.
وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر قال في كلمة افتتح بها المنتدى "لا يوجد وقت أفضل من الآن لعقد هذا المنتدى حيث إن القطاع اللوجستي العالمي يقف اليوم عند نقطة حاسمة.. تسلط التحديات العالمية الضوء على الحاجة لضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد واستمرارية عمل الخدمات اللوجستية التي تعد العمود الفقري للتجارة العالمية حيث يشكل المنتدى اللوجستي العالمي فرصة لتعزيز وتحويل وحماية الشبكات اللوجستية العالمية التي تربطنا جميعا بالشكل الذي يوفر ازدهارا للاقتصاديات ويضمن وصول البضائع إلى وجهتها".
وشدد الجاسر على ضرورة تسريع وتيرة التحول في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وجعلها مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية مؤكدا أن المملكة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030 بدعم من استثمارات حكومية كبيرة تهدف إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وربط الأسواق العالمية.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان في منتصف عام 2021 تستهدف استثمار أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2030 حيث تم بالفعل تخصيص 200 مليار ريال من هذا المبلغ مكنت القطاع اللوجستي السعودي من التقدم بشكل بارز ما أسهم في تحسين تصنيفاتنا العالمية.
وأكد الحرص على العمل خلال المنتدى "لبحث التحديات التي تواجهنا والسعي نحو تشكيل مستقبل مستدام يعزز الازدهار للجميع".
ويشهد المنتدى المنعقد من 12 الى 14 اكتوبر الجاري حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة المنظمات الدولية والاتحادات الصناعية والخبراء والأكاديميين والمحللين بمشاركة 130 متحدثا و80 عارضا من 30 دولة.
كما يشهد المنتدى مشاركة واسعة من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعين العام والخاص ومن الخبراء وكبار التنفيذيين ورواد القطاع من مختلف دول العالم ويشمل جلسات نقاشية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات اللوجستية وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد العالمي.
ويناقش المنتدى عددا من الموضوعات المحورية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية مثل تمكين الأسواق العالمية والاستثمار في البنية التحتية اللوجستية ومرونة الخدمات اللوجستية في مواجهة الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر إضافة إلى مناقشة العصر الجديد لموانئ الطاقة وتمكين المواهب لتحويل صناعات الغد.
ويستهدف المنتدى تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي وابراز النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع.(النهاية) خ ن ش / ط م ا

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