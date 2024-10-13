وزيرة الأشغال الكويتية: نعمل على مشاريع ربط سككي مستدام تدعم التوسع اللوجيستي العالمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 13 - 10 (كونا) -- قالت وزيرة الاشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الاحد ان دولة الكويت تعمل على مشاريع
ربط سككي مستدام تدعم التوسع اللوجستي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي 2024 تحت شعار (إعادة رسم خريطة الخدمات اللوجستية العالمية) والذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية بالرياض.
وقالت الدكتورة المشعان في كلمتها أمام الاجتماع الوزاري الخاص بالمنتدى ان الخدمات اللوجستية المستدامة من اولويات استراتيجية الكويت الوطنية لعام 2035 موضحة ان الكويت تعمل على مشاريع ربط سككي مستدام تدعم التوسع اللوجيستي العالمي من خلال مشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي وقطار ربط الكويت بالرياض.
وتابعت "لم تقتصر مشاريعنا على المستوى العالمي وإنما على المستوى المحلي من خلال مشاريع مستقبلية تعنى بتوسع خط الشحن البري الى شمال الكويت حيث ميناء مبارك الكبير مؤكدة سعي الكويت إلى ترابط الموانئ البحرية بالسكك الحديد مما يجعلها حلا فعالا لاستدامة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها ودعم مشاريع النقل البري.
واشارت الى ان تنوع وسائل الشحن يجعلها شبكة معقدة تحتاج إلى ادارة سليمة توفر خدمة مرنة في ضوء توجه العالم لتسخير الذكاء الاصطناعي ليخدم ادارة عملية النقل كما هو مستخدم في نقل الركاب من خلال اختيار المسار الامثل والمسار البديل.
وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر قال في كلمة افتتح بها المنتدى "لا يوجد وقت أفضل من الآن لعقد هذا المنتدى حيث إن القطاع اللوجستي العالمي يقف اليوم عند نقطة حاسمة.. تسلط التحديات العالمية الضوء على الحاجة لضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد واستمرارية عمل الخدمات اللوجستية التي تعد العمود الفقري للتجارة العالمية حيث يشكل المنتدى اللوجستي العالمي فرصة لتعزيز وتحويل وحماية الشبكات اللوجستية العالمية التي تربطنا جميعا بالشكل الذي يوفر ازدهارا للاقتصاديات ويضمن وصول البضائع إلى وجهتها".
وشدد الجاسر على ضرورة تسريع وتيرة التحول في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وجعلها مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية مؤكدا أن المملكة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030 بدعم من استثمارات حكومية كبيرة تهدف إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وربط الأسواق العالمية.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان في منتصف عام 2021 تستهدف استثمار أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2030 حيث تم بالفعل تخصيص 200 مليار ريال من هذا المبلغ مكنت القطاع اللوجستي السعودي من التقدم بشكل بارز ما أسهم في تحسين تصنيفاتنا العالمية.
وأكد الحرص على العمل خلال المنتدى "لبحث التحديات التي تواجهنا والسعي نحو تشكيل مستقبل مستدام يعزز الازدهار للجميع".
ويشهد المنتدى المنعقد من 12 الى 14 اكتوبر الجاري حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة المنظمات الدولية والاتحادات الصناعية والخبراء والأكاديميين والمحللين بمشاركة 130 متحدثا و80 عارضا من 30 دولة.
كما يشهد المنتدى مشاركة واسعة من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعين العام والخاص ومن الخبراء وكبار التنفيذيين ورواد القطاع من مختلف دول العالم ويشمل جلسات نقاشية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات اللوجستية وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد العالمي.
ويناقش المنتدى عددا من الموضوعات المحورية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية مثل تمكين الأسواق العالمية والاستثمار في البنية التحتية اللوجستية ومرونة الخدمات اللوجستية في مواجهة الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر إضافة إلى مناقشة العصر الجديد لموانئ الطاقة وتمكين المواهب لتحويل صناعات الغد.
ويستهدف المنتدى تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي وابراز النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع.(النهاية) خ ن ش / ط م ا
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