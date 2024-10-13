ملك البحرين يؤكد تضامن بلاده وتعاونها لنصرة القضايا العربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 13 - 10 (كونا) -- أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الاحد التزام مملكة البحرين بنصرة القضايا العربية وبالسعي الجاد والحثيث من أجل خير الإنسانية وتقارب مجتمعاتها تحقيقا للسلام العالمي الذي يجب استعادته في مثل هذه الأوقات الصعبة.
وقال ملك
البحرين خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب البحريني "أكدنا مرارا على وجوب الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة واستئناف كافة المساعي الدبلوماسية للأخذ بالحلول السلمية وصولا لتحقيق السلام العادل والشامل والقائم على حل الدولتين وفق القرارات والمبادرات التاريخية التي يجب الإيفاء بها".
وأكد أن فض الاشتباك أصبح ضرورة قصوى بعد أن طالت نيران الحرب الدائرة أراضي لبنان "وعلى أطراف النزاع التنبه لخطورة الانجرار لحرب شاملة لن تحمد عقباها".
وقال "نجدد على هذا الصعيد دعوة مملكة البحرين التي تبناها الاجتماع الأخير للقمة العربية لعقد مؤتمر أو اجتماع موسع وعاجل يعيد الأمل في تحقيق السلام المنشود".
وشدد على أهمية استكمال الخطط المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تشهد نتائجها تطورا ملحوظا وتعكسه مؤشرات الأداء والتنافسية وطنيا ودوليا موجها بتسريع العمل على نسختها المقبلة للعام 2050 لتشمل تصورا متجددا لمستقبل المملكة وأجيالها وللحفاظ على موقعها المتقدم كدولة ذات نهضة عصرية تلتزم بقيم شريعتها الإسلامية.(النهاية)
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