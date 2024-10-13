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ملك البحرين يؤكد تضامن بلاده وتعاونها لنصرة القضايا العربية

10/13/2024 2:35:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 13 - 10 (كونا) -- أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الاحد التزام مملكة البحرين بنصرة القضايا العربية وبالسعي الجاد والحثيث من أجل خير الإنسانية وتقارب مجتمعاتها تحقيقا للسلام العالمي الذي يجب استعادته في مثل هذه الأوقات الصعبة.
وقال ملك البحرين خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب البحريني "أكدنا مرارا على وجوب الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة واستئناف كافة المساعي الدبلوماسية للأخذ بالحلول السلمية وصولا لتحقيق السلام العادل والشامل والقائم على حل الدولتين وفق القرارات والمبادرات التاريخية التي يجب الإيفاء بها".
وأكد أن فض الاشتباك أصبح ضرورة قصوى بعد أن طالت نيران الحرب الدائرة أراضي لبنان "وعلى أطراف النزاع التنبه لخطورة الانجرار لحرب شاملة لن تحمد عقباها".
وقال "نجدد على هذا الصعيد دعوة مملكة البحرين التي تبناها الاجتماع الأخير للقمة العربية لعقد مؤتمر أو اجتماع موسع وعاجل يعيد الأمل في تحقيق السلام المنشود".
وشدد على أهمية استكمال الخطط المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تشهد نتائجها تطورا ملحوظا وتعكسه مؤشرات الأداء والتنافسية وطنيا ودوليا موجها بتسريع العمل على نسختها المقبلة للعام 2050 لتشمل تصورا متجددا لمستقبل المملكة وأجيالها وللحفاظ على موقعها المتقدم كدولة ذات نهضة عصرية تلتزم بقيم شريعتها الإسلامية.(النهاية)

خ ن ع / ف ا س




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