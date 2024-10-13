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الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع وزير الاقتصاد السعودي التعاون بالمجالات الاقتصادية

10/13/2024 2:35:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 - 10 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاحد مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية في المجالات الاقتصادية.
وقال بيان للأمانة العامة إن ذلك جاء على هامش الاجتماع السادس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر البيان أن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية في المجالات الاقتصادية بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الأمين العام خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم جهود مجلس التعاون بكافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي مشيدا بالجهود التي تبذلها لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. (النهاية)

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