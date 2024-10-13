وصول سفن حربية هندية الى البحرين والامارات لتعزيز التعاون البحري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 13 - 10 (كونا) -- اعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم السبت وصول سفن حربية تابعة للبحرية الهندية إلى ميناء المنامة بالبحرين وميناء راشد بالإمارات.
وقال بيان لوزارة الدفاع الهندية ان سفينتي (تير) و (ويرا) الحربيتين التابعتين للبحرية الهندية حطتا في ميناء المنامة بالبحرين في إطار نشر التدريب بعيد المدى في الخليج العربي.
واضاف البيان ان زيارة السفن الحربية الهندية تهدف الى تعزيز التعاون البحري وزيادة قابلية التشغيل البيني حيث تستعد البحرية الهندية للتعاون مع القوات البحرية الملكية البحرينية في مختلف مجالات العمليات البحرية.
واضاف انه من المقرر إجراء تفاعلات مهنية وزيارات للسفن وجلسات تدريبية مشتركة ومباريات رياضية ودية وتفاعلات اجتماعية وأنشطة رعاية المجتمع أثناء الزيارة.
واوضح انه من المقرر ان يزور المتدربون البحريون من البحرية الهندية مرافق ومؤسسات تدريبية مختلفة تابعة للقوات البحرية الملكية البحرينية.
واشار الى انعقاد اجتماع تنسيقي بين الفرق التشغيلية لكلا البحريتين للتخطيط وإجراء تمارين مشتركة كما سيتم خلال الزيارة التفاعل التدريبي مع القوات البحرية المشتركة كجزء من المشاركة التعاونية وإعادة تأكيد الأمن البحري في المنطقة.
وعلى صعيد متصل اشار البيان الى ان السفينة الحربية الهندية (شردول) حطت في ميناء راشد بدبي في الإمارات وستشارك السفينة مع البحرية الإماراتية في أنشطة تدريبية متعددة.
واشار الى ان الزيارة تؤكد العلاقات الدفاعية المتنامية بين الهند والبحرين والإمارات مع تعزيز التعاون الأمني البحري وتعزيز التآزر بين القوات البحرية. (النهاية)
أ ت ك / ف ا س
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