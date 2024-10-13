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وصول سفن حربية هندية الى البحرين والامارات لتعزيز التعاون البحري

10/13/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 13 - 10 (كونا) -- اعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم السبت وصول سفن حربية تابعة للبحرية الهندية إلى ميناء المنامة بالبحرين وميناء راشد بالإمارات.
وقال بيان لوزارة الدفاع الهندية ان سفينتي (تير) و (ويرا) الحربيتين التابعتين للبحرية الهندية حطتا في ميناء المنامة بالبحرين في إطار نشر التدريب بعيد المدى في الخليج العربي.
واضاف البيان ان زيارة السفن الحربية الهندية تهدف الى تعزيز التعاون البحري وزيادة قابلية التشغيل البيني حيث تستعد البحرية الهندية للتعاون مع القوات البحرية الملكية البحرينية في مختلف مجالات العمليات البحرية.
واضاف انه من المقرر إجراء تفاعلات مهنية وزيارات للسفن وجلسات تدريبية مشتركة ومباريات رياضية ودية وتفاعلات اجتماعية وأنشطة رعاية المجتمع أثناء الزيارة.
واوضح انه من المقرر ان يزور المتدربون البحريون من البحرية الهندية مرافق ومؤسسات تدريبية مختلفة تابعة للقوات البحرية الملكية البحرينية.
واشار الى انعقاد اجتماع تنسيقي بين الفرق التشغيلية لكلا البحريتين للتخطيط وإجراء تمارين مشتركة كما سيتم خلال الزيارة التفاعل التدريبي مع القوات البحرية المشتركة كجزء من المشاركة التعاونية وإعادة تأكيد الأمن البحري في المنطقة.
وعلى صعيد متصل اشار البيان الى ان السفينة الحربية الهندية (شردول) حطت في ميناء راشد بدبي في الإمارات وستشارك السفينة مع البحرية الإماراتية في أنشطة تدريبية متعددة.
واشار الى ان الزيارة تؤكد العلاقات الدفاعية المتنامية بين الهند والبحرين والإمارات مع تعزيز التعاون الأمني البحري وتعزيز التآزر بين القوات البحرية. (النهاية)

أ ت ك / ف ا س




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