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منصة مركزية للتراث الثقافي بالمملكة

10/13/2024 2:31:51 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت ورشة متخصصة بعنوان: ((حصر وتوثيق عناصر التراث غير المادي في الأحساء))، بتنظيم من وزارة الثقافة ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن إنشاء منصة رقمية مركزية للحفاظ على أصول وعناصر التراث الثقافي في المملكة، وتكون هذه المنصة متاحة لمختلف الجهات ذات الصلة، ضمن منظومة التراث الثقافي للبحث والاطلاع على المعلومات التي تحتوي عليها، وستكون بمثابة وسيلة لحماية التراث الثقافي للمملكة على المدى الطويل، ومن منافع المنصة: حفظ التراث الثقافي، وتنمية الفخر والاعتزاز المجتمعي، ومشاركة المجتمع المحلي، وإتاحة التراث الثقافي السعودي للمجتمع الدولي، وتمكين الحوار الثقافي.
المهدد بالاندثار
هدفت الورشة إلى توثيق عناصر التراث غير المادي والمهددة بالاندثار، وإبراز الاهتمام الذي عُني به الأحسائيون في الاستمرار في الحفاظ على تراثهم الثقافي، ووحددت بحضور جمع من المهتمين والمهتمات في المحافظة نحو 4 مراحل رئيسية لتنفيذ المشروع، وهي:
01- الحصر والتعريف: تحديد عناصر التراث الثقافي، وتعريفها وتصنيفها.
02- تقييم الأهمية والحالة: تقييم القيمة والأهمية مع الخبراء المحليين والمجتمعات المحلية، تقييم حالة العناصر مع الخبراء المحليين، حصر الاحتياجات والمتطلبات لصون العناصر.
03- التوثيق والتسجيل: تصنيف المعلومات التي تم جمعها، وتوثيقها، وإدارة محتوى التراث الثقافي غير المادي.
04- الأرشفة الرقمية: تنظيم محتوى التراث الثقافي، ورقمنة المحتوى، وتقديم طلبات المشاركة والمساهمة بمحتوى التراث الثقافي الإضافي.

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