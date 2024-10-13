منصة مركزية للتراث الثقافي بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت ورشة متخصصة بعنوان: ((حصر وتوثيق عناصر التراث غير المادي في الأحساء))، بتنظيم من وزارة الثقافة ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن إنشاء منصة رقمية مركزية للحفاظ على أصول وعناصر التراث الثقافي في المملكة، وتكون هذه المنصة متاحة لمختلف الجهات ذات الصلة، ضمن منظومة التراث الثقافي للبحث والاطلاع على المعلومات التي تحتوي عليها، وستكون بمثابة وسيلة لحماية التراث الثقافي للمملكة على المدى الطويل، ومن منافع المنصة: حفظ التراث الثقافي، وتنمية الفخر والاعتزاز المجتمعي، ومشاركة المجتمع المحلي، وإتاحة التراث الثقافي السعودي للمجتمع الدولي، وتمكين الحوار الثقافي.
المهدد بالاندثار
هدفت الورشة إلى توثيق عناصر التراث غير المادي والمهددة بالاندثار، وإبراز الاهتمام الذي عُني به الأحسائيون في الاستمرار في الحفاظ على تراثهم الثقافي، ووحددت بحضور جمع من المهتمين والمهتمات في المحافظة نحو 4 مراحل رئيسية لتنفيذ المشروع، وهي:
01- الحصر والتعريف: تحديد عناصر التراث الثقافي، وتعريفها وتصنيفها.
02- تقييم الأهمية والحالة: تقييم القيمة والأهمية مع الخبراء المحليين والمجتمعات المحلية، تقييم حالة العناصر مع الخبراء المحليين، حصر الاحتياجات والمتطلبات لصون العناصر.
03- التوثيق والتسجيل: تصنيف المعلومات التي تم جمعها، وتوثيقها، وإدارة محتوى التراث الثقافي غير المادي.
04- الأرشفة الرقمية: تنظيم محتوى التراث الثقافي، ورقمنة المحتوى، وتقديم طلبات المشاركة والمساهمة بمحتوى التراث الثقافي الإضافي.
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