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علاج الاستخدام المفرط للإنترنت بالأحساء

10/13/2024 2:31:51 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية في الأحساء ((أسرية))، الدكتور خالد آل ابن زيد، إنشاء وحدة متخصصة لعلاج الاستخدام المفرط للإنترنت، وهي حاليًا في المراحل الأخيرة، والتشغيل الفعلي للوحدة خلال الأيام المقبلة، والعلاج الحضوري للحالات إلى مقر الوحدة، وفرغت الجمعية أخيرًا من وضع المقاييس العلمية لتشخيص الحالات في الوحدة، واستعانت في ذلك بمجموعة من المتخصصين، وحددت المقاييس التشخيص درجة 75 من الدرجة الأولى ((يستلزم ضرورة العلاج)).
خطة علاج
وضع آل ابن زيد، خطة علاج الاستخدام المفرط للتقنية لدى البالغين، وهي:
. عمل العكس في استخدام الإنترنت: الاستخدام المعاكس لتغيير الشخص روتينه الطبيعي، وإعادة التكيف على أنماط استخدام الوقت الجديد لكسر عادته المفرطة في استخدام الإنترنت.
. الموانع الخارجية: تتضمن استخدام مؤقت أو ساعة لتحديد فترات الاستراحة من استخدام الإنترنت.
. تحديد الأهداف: تتضمن تحديد هدف معقول، كتقليل عدد ساعات الاستخدام الأسبوعي لتكون 20 ساعة بدلًا من 40 ساعة حالية.
. تطبيقات إدارة الاستخدام: هناك تطبيقات قادرة على تخفيف استخدام الإنترنت والجوال.
. التوقف عن استخدام تطبيق معين: التوقف عن استخدام شيء ما تمامًا، قد يعني ذلك التوقف عن استخدام جميع التطبيقات أو التوقف عن استخدام تطبيق معين.
. استخدام بطاقات التذكير: لمساعدة المريض على التركيز على هدف تقليل الاستخدام أو الامتناع عن تطبيق معين، يمكن أن تكون بطاقات التذكير أداة فعالة في علاجه.
. تحديد الأنشطة التي تم التخلي عنها أو تقييمها بسبب الاستخدام المفرط للتقنية، مما يساعد المرضى على أن يصبحوا أكثر وعيًا بالخيارات التي قاموا بها بشأن الإنترنت، وإعادة إحياء الأنشطة التي كانوا يستمتعون بها في السابق.
. الانضمام إلى مجموعة دعم: يجب على المعالج مساعدة العميل في العثور على مجموعة دعم مناسبة، تتناسب مع وضعه.
. العلاج الأسري: يمكن للعلاج العائلي أن يساعد في تحديد مصادر الضغط الاجتماعي، والعواطف غير المكتملة التي تكمن وراء الاستخدام المفرط للتقنية، كما يمكنه تغيير الديناميكية لتحقيق بيئة أكثر صحة لمساعدة الشخص في التعافي.

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