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مباراة ترفع الوعي بالحزام الناري

10/13/2024 2:31:51 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، بالتعاون مع شركة GSK السعودية، مؤخرا مؤتمرا صحفيا بالقرية الأوليمبية بجدة للإعلان عن فعاليتها الجديدة ((تحدي الطيبين))، حيث ستقام مباراة لكرة القدم بالقرية الأوليمبية في 18 من أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من كبار نجوم كرة القدم السعودية السابقين بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.
وتم خلال المؤتمر استعراض تفاصيل المباراة واللاعبين المشاركين، وإلقاء الضوء حول الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الفعالية وهو رفع الوعي المجتمعي عن مرض الحزام الناري من حيث مخاطر الإصابة به وسبل الوقاية منه.
رفع الوعي
أوضح نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع أشرف أمیر، تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن، تم عقد هذه المؤتمر، وأن هناك دورا كبيرا يقع على الجمعيات الطبية السعودية، وكذلك المؤسسات المجتمعية بالمملكة بالتعاون مع الجمعيات الطبية، في نشر الوعي والتثقيف الصحي، وأضاف أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات قامت بها الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، والتي تعد حملة وطنية شاملة تتم بشكل إبداعي لضمان التفاعل الإيجابي للتعريف بمرض الحزام الناري والفئات الأكثر عرضة للإصابة والطرق المثلى للتعامل معه والوقاية منه، حيث يعد هذا المرض مشكلة صحية معدية تصيب الأشخاص فوق الـ50 عاما خاصة المعرضين لضعف المناعة أو لديهم أمراض مزمنة، حيث يصابون بالطفح الجلدي الذي تتبعه في بعض الحالات الإصابة بالاعتلال العصبي الطرفي الناتج عن الحزام الناري، والذي تصاحبه آلام مبرحة تتدهور معها جودة الحياة. وشدد الدكتور أشرف على ضرورة اتباع توصيات وزارة الصحة السعودية والالتزام بأخذ التطعيمات اللازمة بما في ذلك لقاح الحزام الناري لكبار السن، حيث تقي التطعيمات من الكثير من المضاعفات الصحية.
وأعرب الكابتن نايف هزازي، عن أن هذه المبادرة تقام للتثقيف الصحي، وأكد تشجيعه للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وغيرها من الجمعيات الطبية السعودية لإقامة مثل هذه المبادرات المجتمعية والتثقيفية.

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