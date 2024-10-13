مباراة ترفع الوعي بالحزام الناري

(MENAFN
- Al Watan)
عقدت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، بالتعاون مع شركة GSK السعودية، مؤخرا مؤتمرا صحفيا بالقرية الأوليمبية بجدة للإعلان عن فعاليتها الجديدة ((تحدي الطيبين))، حيث ستقام مباراة لكرة القدم
بالقرية الأوليمبية في 18 من أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من كبار نجوم كرة القدم
السعودية السابقين بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.
وتم خلال المؤتمر استعراض تفاصيل المباراة واللاعبين المشاركين، وإلقاء الضوء حول الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الفعالية وهو رفع الوعي المجتمعي عن مرض الحزام الناري من حيث مخاطر الإصابة به وسبل الوقاية منه.
رفع الوعي
أوضح نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع أشرف أمیر، تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن، تم عقد هذه المؤتمر، وأن هناك دورا كبيرا يقع على الجمعيات الطبية السعودية، وكذلك المؤسسات المجتمعية بالمملكة بالتعاون مع الجمعيات الطبية، في نشر الوعي والتثقيف الصحي، وأضاف أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات قامت بها الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، والتي تعد حملة وطنية شاملة تتم بشكل إبداعي لضمان التفاعل الإيجابي للتعريف بمرض الحزام الناري والفئات الأكثر عرضة للإصابة والطرق المثلى للتعامل معه والوقاية منه، حيث يعد هذا المرض مشكلة صحية معدية تصيب الأشخاص فوق الـ50 عاما خاصة المعرضين لضعف المناعة أو لديهم أمراض مزمنة، حيث يصابون بالطفح الجلدي الذي تتبعه في بعض الحالات الإصابة بالاعتلال العصبي الطرفي الناتج عن الحزام الناري، والذي تصاحبه آلام مبرحة تتدهور معها جودة الحياة. وشدد الدكتور أشرف على ضرورة اتباع توصيات وزارة الصحة السعودية والالتزام بأخذ التطعيمات اللازمة بما في ذلك لقاح الحزام الناري لكبار السن، حيث تقي التطعيمات من الكثير من المضاعفات الصحية.
وأعرب الكابتن نايف هزازي، عن أن هذه المبادرة تقام للتثقيف الصحي، وأكد تشجيعه للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وغيرها من الجمعيات الطبية السعودية لإقامة مثل هذه المبادرات المجتمعية والتثقيفية.
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