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كيف تحارب خلايا الرئة العدوى؟

10/13/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Al Watan) قدم باحثو كلية ترينيتي في دبلن، بالتعاون مع مستشفى سانت جيمس، رؤى جديدة حول سلوك ووظيفة الاستقلاب لخلايا مناعية قاتلة طبيعية في الرئتين (غير معروفة إلى حد كبير على الرغم من أهميتها).
عادة ما تعتبر الرئة البشرية بيئة منخفضة الغلوكوز. لكن في أثناء العدوى، يصبح الغلوكوز متاحا بشكل أكبر، ما يتيح للخلايا المناعية، مثل الخلايا القاتلة الطبيعية، امتصاصه بسرعة، واستخدامه في محاربة العدوى.
وتعد هذه الخلايا جزءا مهما من الدفاع المناعي الأولي في الجسم. وتعرف الخلايا القاتلة الطبيعية، التي تعيش فترات طويلة في الرئة أو في أعضاء أخرى، باسم ((الخلايا المقيمة في الأنسجة)). وحتى الآن، لم تكن الوظيفة الأيضية لهذه الخلايا في الرئة مفهومة بشكل كافٍ.
وفي الدراسة الحديثة، أظهر الباحثون للمرة الأولى أن الخلايا القاتلة الطبيعية في أنسجة الرئة تتميز عن نظيراتها في الدم من حيث سلوكها الأيضي، حيث تُظهر استعدادا أكبر للاستجابة السريعة لزيادة مستوى الغلوكوز في البيئة، ما يعزز قدرتها على توليد الطاقة اللازمة لدعم استجابة مناعية فعّالة.

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