زيت الزيتون يعزز إدراك مصابي داون

(MENAFN
- Al Watan)
أظهرت دراسات عدة أن زيت الزيتون البكر الممتاز (EVOO)، وهو أحد المكونات الرئيسية للنظام الغذائي المتوسطي، له تأثيرات مفيدة على شيخوخة الدماغ والإدراك لدى المصابين بمتلازمة داون.
يتعرض المصابون بمتلازمة داون إلى تدهور إدراكي مرتبط بالعمر، وخلل في التشابك العصبي. لذلك، حقق باحثون يعملون مع مركز ألزهايمر في تيمبل (ACT) أخيرا في تأثير زيت الزيتون البكر الممتاز على صحة الدماغ والذاكرة، لتحديد ما إذا كان استهلاك زيت الزيتون البكر الممتاز يمكن أن يؤخر التدهور المعرفي لدى المصابين بمتلازمة داون (DS).
وأظهرت الدراسات أنه بحلول سن الأربعين يعاني نحو 50% من المصابين بمتلازمة داون مشاكل كبيرة في التعلم والذاكرة، التي ترتبط بوجود ضعف يشبه مرض ألزهايمر.
وباستخدام فئران لمتلازمة داون، أضاف الباحثون زيت الزيتون البكر الممتاز إلى نظامها الغذائي على مدى خمسة أشهر، وبعد ذلك تم اختبارها من حيث ضعف التعلم والذاكرة، ثم تم قياس الوظيفة المشبكية، وتقييم أنسجة المخ بحثا عن المؤشرات الحيوية للالتهابات.
ووجد الباحثون أن الفئران التي تلقت زيت الزيتون البكر الممتاز أظهرت تحسنا كبيرا في التعلم والذاكرة المكانية.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الفئران المعالجة تحسنا في الوظيفة المشبكية، وخفض زيت الزيتون البكر الممتاز مستويات العديد من المؤشرات الحيوية للالتهابات.
ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور دومينيكو براتيكو: ((إعطاء زيت الزيتون البكر الممتاز لنموذج الفأر المصاب بمتلازمة داون كانت له تأثيرات مفيدة على ضعف الذاكرة وعجز الوظيفة المشبكية والالتهاب العصبي. توفر نتائجنا دعما إضافيا للتأثيرات العلاجية المحتملة لزيت الزيتون البكر الممتاز لدى الأفراد المصابين بمتلازمة داون)).
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