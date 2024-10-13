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زيت الزيتون يعزز إدراك مصابي داون

10/13/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسات عدة أن زيت الزيتون البكر الممتاز (EVOO)، وهو أحد المكونات الرئيسية للنظام الغذائي المتوسطي، له تأثيرات مفيدة على شيخوخة الدماغ والإدراك لدى المصابين بمتلازمة داون.
يتعرض المصابون بمتلازمة داون إلى تدهور إدراكي مرتبط بالعمر، وخلل في التشابك العصبي. لذلك، حقق باحثون يعملون مع مركز ألزهايمر في تيمبل (ACT) أخيرا في تأثير زيت الزيتون البكر الممتاز على صحة الدماغ والذاكرة، لتحديد ما إذا كان استهلاك زيت الزيتون البكر الممتاز يمكن أن يؤخر التدهور المعرفي لدى المصابين بمتلازمة داون (DS).
وأظهرت الدراسات أنه بحلول سن الأربعين يعاني نحو 50% من المصابين بمتلازمة داون مشاكل كبيرة في التعلم والذاكرة، التي ترتبط بوجود ضعف يشبه مرض ألزهايمر.
وباستخدام فئران لمتلازمة داون، أضاف الباحثون زيت الزيتون البكر الممتاز إلى نظامها الغذائي على مدى خمسة أشهر، وبعد ذلك تم اختبارها من حيث ضعف التعلم والذاكرة، ثم تم قياس الوظيفة المشبكية، وتقييم أنسجة المخ بحثا عن المؤشرات الحيوية للالتهابات.
ووجد الباحثون أن الفئران التي تلقت زيت الزيتون البكر الممتاز أظهرت تحسنا كبيرا في التعلم والذاكرة المكانية.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الفئران المعالجة تحسنا في الوظيفة المشبكية، وخفض زيت الزيتون البكر الممتاز مستويات العديد من المؤشرات الحيوية للالتهابات.
ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور دومينيكو براتيكو: ((إعطاء زيت الزيتون البكر الممتاز لنموذج الفأر المصاب بمتلازمة داون كانت له تأثيرات مفيدة على ضعف الذاكرة وعجز الوظيفة المشبكية والالتهاب العصبي. توفر نتائجنا دعما إضافيا للتأثيرات العلاجية المحتملة لزيت الزيتون البكر الممتاز لدى الأفراد المصابين بمتلازمة داون)).

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