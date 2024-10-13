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100 كتاب أول لأدباء الأحساء

10/13/2024 2:29:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جمعية أدباء في الأحساء، مشروع طباعة ((الكتاب الأول)) لمبدعي ومبدعات الأحساء، ويستهدف في مرحلته الأولى إصدار 100 كتاب ((أول))، وتشكيل لجنة ((تحكيم)) متخصصة للنظر وتقويم الأعمال الأدبية.
بدوره، أبان رئيس الجمعية، الدكتور محمود آل ابن زيد، أن الجمعية أخذت على عاتقها الأخذ بأيدي المبدعين والمبدعات؛ لتنشر أعمالهم الإبداعية ((الأولى))، مبينًا أن الإنتاج الإبداعي الأول عادة يتردد صاحبه في إخراجه إلى النور، لافتًا إلى اشتراط نضوج الموهبة إلى %80، والجمعية تتبنى استكماله ككتاب قابل للطباعة.
وأوضح نائب رئيس الجمعية، الدكتور محمد البشير، أن المشروع كبير وقد تمتد أعداد الإصدارات إلى دفعة أخرى بـ100 كتاب ((أول))، لأن في الأحساء ما يزيد على ذلك، والجمعية مستمرة في تقديم المواهب، وإظهار أسماء لم يجدوا طريقهم للنشر، وأن الكتاب ((الأول)) هو بمثابة جواز عبور الأديب إلى ساحة الأدباء.

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