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ارتفاع إنجاز عدد الجلسات القضائية في محاكم الاستئناف بديوان المظالم

10/13/2024 2:29:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أنجزت الدوائر القضائية الرقمية بمحاكم الاستئناف الإدارية التابعة لديوان المظالم - خلال الاثني عشر شهرًا الماضية - 50,796 طلبًا منجزًا، وذلك بارتفاع 11,151 طلبًا عما أُنجز خلال ذات الفترة من العام الذي سبق تعويم الاختصاص المكاني.
وأشار الديوان إلى ارتفاع عدد الجلسات القضائية الرقمية التي عُقدت في دوائر الاستئناف الإدارية بـ 11,630 جلسة مقارنةً بالعام الذي سبق التعويم، وذلك بارتفاع نسبة إنجاز دوائر الاستئناف في القضاء الإداري لقرابة 28%.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على سعي ديوان المظالم إلى تجويد عملياته القضائية من خلال تغطية الاحتياج القضائي، وتوزيع الطلبات والدعاوى بين الدوائر بشكل متوازن، وبالشكل الذي يضمن استقرار الدوائر القضائية، وضمان الكفاءة التشغيلية، وسرعة الإنجاز، ورفع جودة الأحكام، بما يحقق الاستفادة المثلى من التحول الرقمي للأعمال القضائية في ديوان المظالم.

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