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تشغيل الطوارئ بمستشفى الرس

10/13/2024 2:29:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن تجمع القصيم الصحي عن تشغيل قسم الطوارئ بمستشفى الرس، بعد الانتهاء من أعمال مشروع توسعته وتطوير بنيته التحتية بتكلفة إجمالية بلغت 5.998.329 ريالًا؛ لتقديم رعاية صحية متكاملة، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.
وأوضح أن المشروع تم تنفيذه على ثلاث مراحل رئيسة، حيث شملت المرحلة الأولى توسعة المنطقة الحمراء بزيادة عدد الأسرّة من 6 إلى 10 أسرّة موزعة بين حالات الإصابات والحالات الأخرى، مع إضافة غرفة عزل جديدة. أما المرحلة الثانية فقد تضمنت توسعة قسم الملاحظة للرجال والنساء، ليصبح إجمالي عدد الأسرة 19 سريرًا بدلًا من 16. كما تمت توسعة مدخل سيارات الطوارئ، لتسهيل حركة الدخول والخروج.
وأضاف التجمع أن بالمرحلة الثالثة شهد قسم الطوارئ بالمستشفى جملة من التحسينات في منطقة الاستقبال والفرز.
وأكد أن التوسعة الجديدة أسهمت في زيادة القدرة الاستيعابية للقسم، وتقليل مدة انتظار المراجعين.

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