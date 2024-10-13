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لقاءات تعريفية لفصول موهبة

10/13/2024 2:29:48 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ممثلة في إدارة الشراكة مع المدارس، مع بداية العام الدراسي 2024 - 2025 عددًا من اللقاءات التعريفية لبرنامج ((فصول موهبة))، وبرنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات.
وقد عُقدت 4 لقاءات عن بُعد للتعريف ببرامج إدارة الشراكة مع المدارس، كان أولها اللقاء التعريفي الخاص بمنسوبي مدارس الشراكة، من منسقين ومعلمين، بينما تم تقديم اللقاء الثاني لمنسوبي المدارس المنضمة حديثا للبرنامج، وكان ثالثها اللقاء الخاص بأولياء أمور الطلبة المنضمين لفصول موهبة. أما اللقاء الرابع فقد كان لقاءً تعريفيًا لأولياء أمور الطلبة المنضمين لبرنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات.
وشملت اللقاءات تقديم عرض تعريفي، تضمن شرحا مفصلا لأهداف كل برنامج، وآليات تنفيذه.
وقد بلغ عدد المدارس المنضمة للبرنامج مع بداية العام الدراسي الحالي 169 مدرسة في 14 مدينة، بينما بلغ عدد الطلبة أكثر من 9000 طالب وطالبة.

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