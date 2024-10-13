لقاءات تعريفية لفصول موهبة

(MENAFN
- Al Watan)
نفذت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ممثلة في إدارة الشراكة مع المدارس، مع بداية العام الدراسي 2024 - 2025 عددًا من اللقاءات التعريفية لبرنامج ((فصول موهبة))، وبرنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات.
وقد عُقدت 4 لقاءات عن بُعد للتعريف ببرامج إدارة الشراكة مع المدارس، كان أولها اللقاء التعريفي الخاص بمنسوبي مدارس
الشراكة، من منسقين ومعلمين، بينما تم تقديم اللقاء الثاني لمنسوبي المدارس المنضمة حديثا للبرنامج، وكان ثالثها اللقاء الخاص بأولياء أمور الطلبة المنضمين لفصول موهبة. أما اللقاء الرابع فقد كان لقاءً تعريفيًا لأولياء أمور الطلبة المنضمين لبرنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات.
وشملت اللقاءات تقديم عرض تعريفي، تضمن شرحا مفصلا لأهداف كل برنامج، وآليات تنفيذه.
وقد بلغ عدد المدارس المنضمة للبرنامج مع بداية العام الدراسي الحالي 169 مدرسة في 14 مدينة، بينما بلغ عدد الطلبة أكثر من 9000 طالب وطالبة.
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