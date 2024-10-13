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جولف السعودية تعلن تفاصيل جولة بطولة أرامكو الختامية

10/13/2024 2:29:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جولف السعودية عن بدء العد التنازلي لتنظيم خاتمة جولات موسم 2024 من سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستتواجد أبرز اللاعبات في نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.
وتستعد البطلتان السابقتان أليسون لي وباتي تافاتاناكيت لمواجهة جديدة في هذه النسخة المثيرة من البطولة. الأمريكية أليسون لي، التي تُعد بطلة فردية مدافعة عن لقبها، تعود إلى الرياض بعد فوزها التاريخي في البطولة العام الماضي، حيث سجلت 65 ضربة في الجولة النهائية، محطمةً الرقم القياسي لجولات 54 على الجولة الأوروبية للسيدات.
وعبرت لي عن حماسها للعودة قائلة: "الفوز في الرياض العام الماضي كان من أبرز لحظات مسيرتي، وأتطلع إلى العودة بنفس الطاقة والتركيز هذا العام."
من جانبها، تعود التايلاندية باتي تافاتاناكيت، المصنفة رقم 16 عالمياً، إلى الرياض بعد فوزها ببطولة السعودية الدولية للسيدات المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة على نفس الملعب في وقت سابق من هذا العام. وأعربت تافاتاناكيت عن حماسها للعودة قائلة: "رفع الكأس في الرياض كان دافعاً كبيراً لي وأشعر بشغف كبير لتكرار النجاح."
وتُنظم جولف السعودية سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي تعد واحدة من أبرز الأحداث في عالم الجولف، حيث تُضيف جائزة مالية سنوية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي إلى الجولة الأوروبية للسيدات، وتجمع فرقاً مكونة من ثلاث لاعبات محترفات بالاضافة لأحد الهواة .
وقد توجت محطات السلسلة في تامبا، كوريا الجنوبية، لندن، وشينزين بفائزين دوليين مثل ليونا ماغواير من إيرلندا، هيو جو كيم من كوريا، وألكسندرا فوستيرلينغ من ألمانيا، قبل أن تصل البطولة إلى العاصمة السعودية.
ويأتي هذا الحدث انعكاساً لالتزام جولف السعودية وسلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بجلب الجولف العالمي إلى المملكة، مع السعي لإلهام المزيد من السعوديين للانخراط في هذه الرياضة، وتعزيز المشاركة من خلال المبادرات المستمرة لدعم الجولف.
وتتوفر التذاكر والتي تمنح أصحابها فرصة مشاهدة المنافسة بين أفضل لاعبات الجولف في العالم في الرياض، حيث تختتم سلسلة فرق أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة موسم 2024.

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