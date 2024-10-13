بونو يقلق الهلاليين

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى الهلال صدمة كبرى، بعد إصابة حارس مرماه المغربي، ياسين بونو، خلال مشاركته مع منتخب
المغرب أمام إفريقيا الوسطى، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، وهو ما يمثل ضربة موجعة لكتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، في الوقت الذي يعاني فيه الحارس البديل محمد العويس من الإصابة، إلا أن مصادر أكدت أن إصابة الحارس المغربي لا تعد مقلقة رغم أنها في العضلة الخلفية، لكنها حدثت دون تدخل أو اشتراك مع أي لاعب
آخر، فهي لا تتكرر كثيرا لحراس المرمى، وعادة ما يصابون بها بدرجات خفيفة بسبب الإجهاد، ولا تستدعي ذلك الخوف، وأن بونو سيكون جاهزا بنسبة كبيرة لخوض مواجهة العين في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.
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