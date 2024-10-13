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بونو يقلق الهلاليين

10/13/2024 2:29:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الهلال صدمة كبرى، بعد إصابة حارس مرماه المغربي، ياسين بونو، خلال مشاركته مع منتخب المغرب أمام إفريقيا الوسطى، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، وهو ما يمثل ضربة موجعة لكتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، في الوقت الذي يعاني فيه الحارس البديل محمد العويس من الإصابة، إلا أن مصادر أكدت أن إصابة الحارس المغربي لا تعد مقلقة رغم أنها في العضلة الخلفية، لكنها حدثت دون تدخل أو اشتراك مع أي لاعب آخر، فهي لا تتكرر كثيرا لحراس المرمى، وعادة ما يصابون بها بدرجات خفيفة بسبب الإجهاد، ولا تستدعي ذلك الخوف، وأن بونو سيكون جاهزا بنسبة كبيرة لخوض مواجهة العين في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

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