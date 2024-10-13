الأهلي والأساطير باعتزال الأنيق

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت جمعية رعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة، عن تفاصيل مهرجان اعتزال لاعب
المنتخب السعودي وناديي الأهلي والاتحاد السابق، خالد مسعد، الذي سيقام في الـ12 من نوفمبر المقبل.
وأكد الأنيق، أن المهرجان سيشهد مباراتين وديتين، الأولى تجمع بين الأهلي السعودي والأهلي المصري، والأخرى استعراضية بين أصدقاء اللاعب من جهة، وأساطير الكرة السعودية من جهة أخرى.
ومن بين النجوم الذين تأكدت مشاركتهم في المباراة الاستعراضية كل من: ماجد عبدالله، ومحمد عبدالجواد، ويوسف الثنيان، وسامي الجابر، وفهد الهريفي، ومحيسن الجمعان، ومحمد نور، ومحمد الدعيع، وفؤاد أنور، وطلال الجبرين، وحسين عبدالغني، وفهد المهلل، وخالد قهوجي، وعبدالله صالح، وحمزة صالح، وسعيد العويران، وصالح الداود.
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