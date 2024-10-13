Sunday, 13 October 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي والأساطير باعتزال الأنيق

10/13/2024 2:29:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جمعية رعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة، عن تفاصيل مهرجان اعتزال لاعب المنتخب السعودي وناديي الأهلي والاتحاد السابق، خالد مسعد، الذي سيقام في الـ12 من نوفمبر المقبل.
وأكد الأنيق، أن المهرجان سيشهد مباراتين وديتين، الأولى تجمع بين الأهلي السعودي والأهلي المصري، والأخرى استعراضية بين أصدقاء اللاعب من جهة، وأساطير الكرة السعودية من جهة أخرى.
ومن بين النجوم الذين تأكدت مشاركتهم في المباراة الاستعراضية كل من: ماجد عبدالله، ومحمد عبدالجواد، ويوسف الثنيان، وسامي الجابر، وفهد الهريفي، ومحيسن الجمعان، ومحمد نور، ومحمد الدعيع، وفؤاد أنور، وطلال الجبرين، وحسين عبدالغني، وفهد المهلل، وخالد قهوجي، وعبدالله صالح، وحمزة صالح، وسعيد العويران، وصالح الداود.

MENAFN13102024000089011017ID1108774305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث