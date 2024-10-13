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رئيس الشورى يرأس وفد المملكة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

10/13/2024 2:29:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ (149) للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة التي ستعقد في جنيف، بمشاركة مئات البرلمانيين من جميع أنحاء العالم، وبحضور العديد من ممثلي المنظمات الدولية.
مشاركة فاعلة
وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ - في تصريح صحفي - أن مشاركة مجلس الشورى في الاجتماع الـ (149) للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، تأتي انطلاقًا من حرص المملكة الدائم على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية؛ نظرًا لما تضطلع به المملكة من دور ريادي هام ومؤثر على المستويين الإقليمي والدولي؛ نظير مكانتها ومساهمتها العالمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ونوه بالدور الكبير والفاعل الذي يمارسه مجلس الشورى في إطار الدبلوماسية البرلمانية بمختلف مناشطها، كرافد مهم وفاعل للدبلوماسية الرسمية في المملكة سعيًا للتفاعل مع مختلف القضايا والموضوعات سواءً من خلال المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، أو من خلال الأنشطة البرلمانية المتعددة.
الاستفادة من التكنولوجيا
وتناقش الدورة الحالية للجمعية موضوعها الرئيس الذي جاء تحت عنوان ((الاستفادة من العلم والتكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر سلمًا واستدامة))، إضافة إلى ما ستناقشه وتبحثه اللجان الدائمة الأربع في الاتحاد الدولي.
جدول الاجتماعات
وضمن أعمال الاجتماعات المصاحبة للجمعية يشارك الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري في أعمال اجتماع أمناء البرلمانات الوطنية، كما يشارك أعضاء المجلس المرافقين لرئيس المجلس في اجتماعات اللجان الأربع الدائمة في الاتحاد، وهي اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، واللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة.
ويشارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في المؤتمر السابع والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بمشاركة رؤساء البرلمانات العربية الذي سيعقد في جنيف، كما يحضر الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي الدكتور عبدالعزيز المهناء.
ويضم وفد المجلس المرافق لمعالي الرئيس في الاجتماع الـ (149) للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري، وأعضاء المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي، والأستاذة رائدة أبونيان، والدكتورة ريمة اليحيا، والأستاذ علي القحطاني.

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