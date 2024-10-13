وزير الخارجية يستقبل نظيره البوروندي
التاريخ
10/13/2024 2:29:47 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.
MENAFN13102024000089011017ID1108774302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.