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وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساندة الشعب اللبناني

10/13/2024 2:29:46 PM
(MENAFN- Al Watan) إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، جسرًا جويًا إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة.
وغادرت، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، طائرة تمثل أولى طلائع الجسر الجوي، وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، وقد وصلت إلى مطار بيروت الدولي.
تخفيف معاناة المتضررين
وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، أن هذه المبادرة الكريمة تعكس الحس الإنساني النبيل الذي تتسم به المملكة حكومة وشعبًا، وتأتي استمرارًا لمسيرة الخير والعطاء، وتجدد وقوف المملكة الدائم مع الشعوب والدول المحتاجة حول العالم لمواجهة الظروف والمحن التي تمر بها.
وتأتي هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اللبناني للتخفيف من معاناة المتضررين في لبنان، وهي امتداد لدعم المملكة للبنان في شتَّى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيد للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.
الوقوف مع الشعب اللبناني
وكانت المملكة قد أصدرت بيانا، قبل أسبوعين، أكدت فيه أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في لبنان، وتؤكد ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، كما تؤكد في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث، وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية.
وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها.
وانطلاقًا من موقف المملكة الداعم للأشقاء في لبنان؛ فقد صدرت توجيهات قيادة المملكة بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة.
69 مليون دولار من المساعدات
ومنذ عام 2006، قدمت المملكة العربية السعودية إلى لبنان مساعدات إغاثية عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بقيمة ​​​69.446.445 مليون دولار، وذلك من خلال العمل على 61 مشروعا في عدد من المجالات تصدرتها الصحة والأمن الغذائي والزراعي بقرابة 38

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