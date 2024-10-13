إعصار ميلتون قد يدفع سندات الكوارث للصعود - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتوقع تقرير لوكالة“بلومبرج”، اليوم أن تؤدي خسائر إعصار“ميلتون” الذي ضرب ولاية فلوريدا خاصة في البنية التحتية إلى صعود تكلفة إصدار سندات الكوارث.
وتستخدم صناعة التأمين ما يسمى بسندات الكوارث المعروفة بـ”CAT BONDS” لحماية نفسها من الخسائر الكبيرة التي لا يمكن تغطيتها، إذ يتم نقل هذه المخاطر إلى المستثمرين الراغبين في قبول فرصة خسارة جزء من أو كل رأسمالهم في حالة وقوع الكارثة مقابل أن يتم مكافأتهم بأرباح ضخمة إذا لم تحدث الكارثة المحددة مسبقًا تعاقديًا.
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وقال ماركوس ألفاريز المحلل لدى مورنينج ستار دي.بي.آر.إس، إن ميلتون – وهو خامس أقوى إعصار مسجل في المحيط الأطلسي – قد يكلف شركات التأمين ما بين 30 و60 مليار دولار ، إلا أن هذا المبلغ أقل بكثير من 100 مليار دولار التي قدرتها الشركة في وقت سابق .
وترى بلومبرج أن تكلفة إصدار سندات الكوارث قد تتجه نحو الارتفاع، وسط توقعات بزيادة علاوات المخاطر مرة أخرى من مستوى“مرتفع تاريخيا” بالفعل، حيث يستجيب مديرو الأصول المتخصصون في هذه الأوراق المالية للتداعيات الناتجة عن إعصار“ميلتون”.
وكان مؤشر“سويس ري” – هو مقياس يستخدم لتتبع أداء سوق سندات الكوارث والتأمين المرتبط بالمخاطر الطبيعية – قد تعرض إلى ضربة أولية بعد إعصار إيان في 2022 تزيد على 10%، لكن السوق تعافت بسرعة وانتهى المؤشر في نهاية العام بانخفاض قدره 2% فقط .. وكانت تلك الخسائر كافية لزيادة الطلب على علاوات مخاطر أعلى، مما ساعد في رفع العوائد.
وفي عام 2023، ارتفع مؤشر سندات الكوارث“سويس ري” بنسبة قياسية بلغت 20%، متفوقا على العوائد في أسواق الدين الرئيسية الأخرى.
وذكرت شركة“بلينوم” أن توقعاتها بارتفاع علاوات المخاطر تعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك المطالبات النهائية، مما يعني أن النتيجة النهائية تظل“صعبة التقدير”.
وزاد إصدار سندات الكوارث بسبب المخاوف بشأن الأحداث المناخية القاسية بسبب التغير المناخي، وبسبب التضخم الذي يرفع من تكلفة إعادة البناء بعد الكوارث الطبيعية.
وفي 2023 وصل إصدار سندات الكوارث إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 16.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات شركة“Artemis”، لترتفع القيمة الإجمالية للسوق إلى مستوى قياسي بلغ 45 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108774300
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