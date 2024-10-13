إعصار ميلتون قد يدفع سندات الكوارث للصعود - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع تقرير لوكالة“بلومبرج”، اليوم أن تؤدي خسائر إعصار“ميلتون” الذي ضرب ولاية فلوريدا خاصة في البنية التحتية إلى صعود تكلفة إصدار سندات الكوارث.

وتستخدم صناعة التأمين ما يسمى بسندات الكوارث المعروفة بـ”CAT BONDS” لحماية نفسها من الخسائر الكبيرة التي لا يمكن تغطيتها، إذ يتم هذه المخاطر إلى المستثمرين الراغبين في قبول فرصة خسارة جزء من أو كل رأسمالهم في حالة وقوع الكارثة مقابل أن يتم مكافأتهم بأرباح ضخمة إذا لم تحدث الكارثة المحددة مسبقًا تعاقديًا.

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وقال ماركوس ألفاريز المحلل لدى مورنينج ستار دي.بي.آر.إس، إن ميلتون – وهو خامس أقوى إعصار مسجل في المحيط الأطلسي – قد يكلف شركات التأمين ما بين 30 و60 مليار دولار ، إلا أن هذا المبلغ أقل بكثير من 100 مليار دولار التي قدرتها الشركة في وقت سابق .

وترى بلومبرج أن تكلفة إصدار سندات الكوارث قد تتجه نحو الارتفاع، وسط توقعات بزيادة علاوات المخاطر مرة أخرى من مستوى“مرتفع تاريخيا” بالفعل، حيث يستجيب مديرو الأصول المتخصصون في هذه الأوراق المالية للتداعيات الناتجة عن إعصار“ميلتون”.

وكان مؤشر“سويس ري” – هو مقياس يستخدم لتتبع أداء سوق سندات الكوارث والتأمين المرتبط بالمخاطر الطبيعية – قد تعرض إلى ضربة أولية بعد إعصار إيان في 2022 تزيد على 10%، لكن السوق تعافت بسرعة وانتهى المؤشر في نهاية العام بانخفاض قدره 2% فقط .. وكانت تلك الخسائر كافية لزيادة الطلب على علاوات مخاطر أعلى، مما ساعد في رفع العوائد.

وفي عام 2023، ارتفع مؤشر سندات الكوارث“سويس ري” بنسبة قياسية بلغت 20%، متفوقا على العوائد في أسواق الدين الرئيسية الأخرى.

وذكرت شركة“بلينوم” أن توقعاتها بارتفاع علاوات المخاطر تعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك المطالبات النهائية، مما يعني أن النتيجة النهائية تظل“صعبة التقدير”.

وزاد إصدار سندات الكوارث بسبب المخاوف بشأن الأحداث المناخية القاسية بسبب التغير المناخي، وبسبب التضخم الذي يرفع من تكلفة إعادة البناء بعد الكوارث الطبيعية.

وفي 2023 وصل إصدار سندات الكوارث إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 16.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات شركة“Artemis”، لترتفع القيمة الإجمالية للسوق إلى مستوى قياسي بلغ 45 مليار دولار.

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