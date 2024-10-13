بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام 6.16 نقطة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 6.16 نقطة بنسبة بلغت 0.09% ليبلغ مستوى 702.07 نقطة وتم تداول 326.2 مليون سهم
عبر 16212 صفقة
نقدية بقيمة 51.7 مليون دينار (نحو 157.6 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6.61 نقطة بنسبة بلغت 0.10% ليبلغ مستوى 6322.19 نقطة من خلال تداول 264.7 مليون سهم عبر 11562 صفقة نقدية بقيمة 32.7 مليون دينار (نحو 99.7 مليون دولار).
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كما انخفض مؤشر السوق الأول 6.34 نقطة بنسبة بلغت 0.08% ليبلغ مستوى 7572.90 نقطة من خلال تداول 61.5 مليون سهم عبر 4650 صفقة بقيمة 18.9 مليون دينار (نحو 57.6 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 13.75 نقطة بنسبة بلغت 0.22% ليبلغ مستوى 6295.94 نقطة من خلال تداول 213.3 مليون سهم عبر 8367 صفقة نقدية بقيمة 26.6 مليون دينار (نحو 81.13 مليون دولار).
وكانت شركات (الصفاة) و(فيوتشر كيد) و(امتيازات) و(الاولى) الأكثر ارتفاعا في وقت كانت شركات (خليج ت) و(سينما) و(تحصيلات) و(حيات كوم) الأكثر انخفاضا.
على صعيد آخر، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.305 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.334 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.399 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.4% إلى مستوى 0.356 دينار في وقت استقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108774299
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