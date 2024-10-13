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بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام 6.16 نقطة - جريدة البورصة

10/13/2024 2:29:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 6.16 نقطة بنسبة بلغت 0.09% ليبلغ مستوى 702.07 نقطة وتم تداول 326.2 مليون سهم عبر 16212 صفقة نقدية بقيمة 51.7 مليون دينار (نحو 157.6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6.61 نقطة بنسبة بلغت 0.10% ليبلغ مستوى 6322.19 نقطة من خلال تداول 264.7 مليون سهم عبر 11562 صفقة نقدية بقيمة 32.7 مليون دينار (نحو 99.7 مليون دولار).

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كما انخفض مؤشر السوق الأول 6.34 نقطة بنسبة بلغت 0.08% ليبلغ مستوى 7572.90 نقطة من خلال تداول 61.5 مليون سهم عبر 4650 صفقة بقيمة 18.9 مليون دينار (نحو 57.6 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 13.75 نقطة بنسبة بلغت 0.22% ليبلغ مستوى 6295.94 نقطة من خلال تداول 213.3 مليون سهم عبر 8367 صفقة نقدية بقيمة 26.6 مليون دينار (نحو 81.13 مليون دولار).

وكانت شركات (الصفاة) و(فيوتشر كيد) و(امتيازات) و(الاولى) الأكثر ارتفاعا في وقت كانت شركات (خليج ت) و(سينما) و(تحصيلات) و(حيات كوم) الأكثر انخفاضا.

على صعيد آخر، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.305 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.334 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.399 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.4% إلى مستوى 0.356 دينار في وقت استقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

المصدر:

MENAFN13102024000202011048ID1108774299

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