مساهمة التجارة البينية الإفريقية تسجل زيادة طفيفة خلال النصف الأول 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال مسئول الشئون الاقتصادية في منظمة التجارة العالمية، كولمان ني، إن مساهمة التجارة البينية الإفريقية في تجارة القارة ارتفعت من 11% إلى 12% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال مسئول منظمة التجارة العالمية“على الرغم من النمو المنخفض في التجارة من حيث الحجم، تشير التقديرات الأولية إلى أن حصة التجارة البينية في أفريقيا قد تزداد. ويجب أن يساهم ذلك في تحفيز جهود إفريقيا لتنويع التجارة وحماية الاقتصادات الأفريقية بشكل أفضل من الصدمات الاقتصادية الخارجية”، وفقا لتقرير لمنظمة التجارة العالمية.
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وعدلت منظمة التجارة العالمية، توقعاتها للتجارة الإفريقية في عام 2024؛ حيث توقعت أن تنمو الصادرات بنسبة 2.5% (مقابل 5.3% وفقا لما كان متوقعا في الأصل)، في حين أن الواردات ستزيد بنسبة 1% فقط (مقابل 4.4% وفقا لتوقعاتها السابقة). فيما توقعت زيادة الصادرات بنسبة 2.2% والواردات بنسبة 1.1% لعام 2025.
وأوضح تقرير منظمة التجارة العالمية أن هذه المراجعة تنبع من“مراجعة عامة لإحصاءات التجارة الإفريقية وضعف أكبر من المتوقع للواردات من أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي لـ إفريقيا”.
تأتي هذه التعديلات في الوقت الذي توقعت فيه منظمة التجارة العالمية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقارة نموا بنسبة 3.2% لعام 2024.
وعلى المستوى العالمي، عدلت منظمة التجارة العالمية أيضا توقعاتها لنمو التجارة العالمية في عام 2024 إلى 2.7% مقابل 2.6% لتوقعات سابقة، بينما خفضت توقعاتها لنمو التجارة العالمية عام 2025 إلى 3% مقابل 3.3% في التوقعات السابقة.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108774298
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