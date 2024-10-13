مساهمة التجارة البينية الإفريقية تسجل زيادة طفيفة خلال النصف الأول 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال مسئول الشئون الاقتصادية في منظمة التجارة العالمية، كولمان ني، إن مساهمة التجارة البينية الإفريقية في تجارة القارة ارتفعت من 11% إلى 12% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال مسئول منظمة التجارة العالمية“على الرغم من النمو المنخفض في التجارة من حيث الحجم، تشير التقديرات الأولية إلى أن حصة التجارة البينية في أفريقيا قد تزداد. ويجب أن يساهم ذلك في تحفيز جهود إفريقيا لتنويع التجارة وحماية الاقتصادات الأفريقية بشكل أفضل من الصدمات الاقتصادية الخارجية”، وفقا لتقرير لمنظمة التجارة العالمية.

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وعدلت منظمة التجارة العالمية، توقعاتها للتجارة الإفريقية في عام 2024؛ حيث توقعت أن تنمو الصادرات بنسبة 2.5% (مقابل 5.3% وفقا لما كان متوقعا في الأصل)، في حين أن الواردات ستزيد بنسبة 1% فقط (مقابل 4.4% وفقا لتوقعاتها السابقة). فيما توقعت زيادة الصادرات بنسبة 2.2% والواردات بنسبة 1.1% لعام 2025.

وأوضح تقرير منظمة التجارة العالمية أن هذه المراجعة تنبع من“مراجعة عامة لإحصاءات التجارة الإفريقية وضعف أكبر من المتوقع للواردات من أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي لـ إفريقيا”.

تأتي هذه التعديلات في الوقت الذي توقعت فيه منظمة التجارة العالمية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقارة نموا بنسبة 3.2% لعام 2024.

وعلى المستوى العالمي، عدلت منظمة التجارة العالمية أيضا توقعاتها لنمو التجارة العالمية في عام 2024 إلى 2.7% مقابل 2.6% لتوقعات سابقة، بينما خفضت توقعاتها لنمو التجارة العالمية عام 2025 إلى 3% مقابل 3.3% في التوقعات السابقة.

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