انخفاض مؤشر بورصة قطر فى ختام التعاملات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات
اليوم الأحد، بمقدار 15.970 نقطة ما نسبته 0.15% ليصل إلى 10493.3 نقطة.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 127 مليونا و707 آلاف و159 سهما بقيمة 250 مليونا و63 ألفا و335.942 ريال، عبر تنفيذ 7985 صفقة في جميع القطاعات.
موضوعات متعلقة اقتصاد
هونج كونج يكافح لاستعادة الزخم المفقود إفريقيا تجمع 5 مليارات دولار لإطلاق“بنك الطاقة” مؤسسة النفط: إنتاج ليبيا النفطى بلغ 1.3 مليون برميل يوميًا
وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.
وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 616 مليارا و829 مليونا و689 ألفا و352.060 ريال، قياسا بـ 616 مليارا و83 مليونا و665 ألفا و402.580 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108774297
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.