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انخفاض مؤشر بورصة قطر فى ختام التعاملات - جريدة البورصة

10/13/2024 2:29:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 15.970 نقطة ما نسبته 0.15% ليصل إلى 10493.3 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 127 مليونا و707 آلاف و159 سهما بقيمة 250 مليونا و63 ألفا و335.942 ريال، عبر تنفيذ 7985 صفقة في جميع القطاعات.

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وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 616 مليارا و829 مليونا و689 ألفا و352.060 ريال، قياسا بـ 616 مليارا و83 مليونا و665 ألفا و402.580 ريال، في الجلسة السابقة.

المصدر:

MENAFN13102024000202011048ID1108774297

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