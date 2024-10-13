%25 نموًا فى التداول بالإسكندرية للحاويات خلال 8 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع نموًا بنسبة 25.64% فى حجم تداول الحاويات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، حيث تم تداول نحو 725 ألف حاوية مقارنة بـ577 ألف حاوية خلال نفس الفترة من عام 2023.

ووفقًا لبيانات اطلعت عليها“البورصة”، حقق شهر مايو أعلى معدل تداول بنحو 107 آلاف حاوية، يليه مارس بنحو 98 ألف حاوية، ثم أبريل بـ91.8 ألف حاوية، وأغسطس بـ91.3 ألف حاوية مكافئة.

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ووافقت الشركة فى يوليو الماضى على العرض المقدم من شركة الاستشارات العالمية“آرثر دى ليتل” (ARTHUR D. LITTLE – RPX OPTIMIZATION) لوضع خطة استراتيجية لتطوير الشركة على مدار خمس سنوات.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 43.4% خلال العام المالى الماضى، حيث حققت أرباحًا بلغت 6.28 مليار جنيه مقارنة بـ4.38 مليار جنيه فى العام المالى 2022/2023.

كما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 6.58 مليار جنيه مقابل 4.96 مليار جنيه فى العام المالى السابق، مسجلة نموًا بنسبة 32.7%.

وفى السياق كانت الشركة قد قررت الشركة فى سبتمبر الماضى مضاعفة رأسمالها المرخص به من مليار جنيه إلى مليارى جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 744.87 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، مع توزيع سهم مجانى لكل سهم أصلى.