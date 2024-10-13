%25 نموًا فى التداول بالإسكندرية للحاويات خلال 8 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع نموًا بنسبة 25.64% فى حجم تداول الحاويات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، حيث تم تداول نحو 725 ألف حاوية مقارنة بـ577 ألف حاوية خلال نفس الفترة من عام 2023.
ووفقًا لبيانات اطلعت عليها“البورصة”، حقق شهر مايو أعلى معدل تداول بنحو 107 آلاف حاوية، يليه مارس بنحو 98 ألف حاوية، ثم أبريل بـ91.8 ألف حاوية، وأغسطس بـ91.3 ألف حاوية مكافئة.
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ووافقت الشركة فى يوليو الماضى على العرض المقدم من شركة الاستشارات العالمية“آرثر دى ليتل” (ARTHUR D. LITTLE – RPX OPTIMIZATION) لوضع خطة استراتيجية لتطوير الشركة على مدار خمس سنوات.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 43.4% خلال العام المالى الماضى، حيث حققت أرباحًا بلغت 6.28 مليار جنيه مقارنة بـ4.38 مليار جنيه فى العام المالى 2022/2023.
كما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 6.58 مليار جنيه مقابل 4.96 مليار جنيه فى العام المالى السابق، مسجلة نموًا بنسبة 32.7%.
وفى السياق كانت الشركة قد قررت الشركة فى سبتمبر الماضى مضاعفة رأسمالها المرخص به من مليار جنيه إلى مليارى جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 744.87 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، مع توزيع سهم مجانى لكل سهم أصلى.
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