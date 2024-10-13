شباب الأعمال تنتهى من مسودة تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة - جريدة البورصة

انتهت جمعية شباب الأعمال من إعداد مسودة مقترحات لتعديل القانون 152 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمهيدًا لعرضها على الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.

وتضمنت المسودة تعديل شرائح تصنيف الشركات وفقا لحجم الإيرادات لتصبح الشركات الصغيرة 150 مليون بدلا من 50 مليونا؛ والشركات المتوسطة 350 مليونا بدلا من 150مليونا حاليًا.

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وطالبت المسودة بتقسيط قيمة الأراضى الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على10سنوات؛ لتشجيع الشركات على تطوير نشاطها؛ بالإضافة إلى إتاحة الحكومة لها عمل مقاصات لدفع مستحقات الجهات الحكومية من رصيد ضريبة القيمة المضافة وبالتحديد فواتير الغاز، والكهرباء، والتأمينات.

وشددت الجمعية على ضرورة توحيد الجهات التى تخضع لها الشركات لتكون تحت مظلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

فى سياق متصل؛ قال بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الجمعية وفرت ما يزيد على 350 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منذ تأسيسها.

أضاف الشنوانى، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الجمعية بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، أن حصة الجمعية تمثل حاليا 10% من مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلي الإجمالى.

ووفقا للشنوانى؛ يصل عدد أعضاء الجمعية حاليًا إلى 450 عضوا من شباب الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة تمثل سيدات الأعمال نحو 30% وموزعة على مختلف القطاعات.

من جانبه؛ قال محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، إن استراتيجية عمل الجمعية ترتكز على ثلاثة محاور تشمل تحسين مناخ الأعمال؛ وتوفير الخدمات للأعضاء؛ إضافة إلى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمسئولية المجتمعية.

أضاف أبو باشا، أن استراتجية الجمعية خلال مدة تولى مجلس الإدارة الحالى منذ يونيو من العام الماضى ترتكز على تعزيز أوجه التعاون مع الجهات الرسمية وفتح أسواق تصديرية جديدة للمصدرين المصريين، كما تسعى للتنسيق مع منظمات الأعمال المماثلة بأفريقيا وأوروبا لتبادل الخبرات.

أوضح أبو باشا أن الجمعية تسعى لتحسين مناخ الأعمال من خلال 10 لجان نوعية، حيث تقدم أوراق عمل وسياسات للحكومة؛ بهدف توفير مناخ أفضل لمجتمع الأعمال بخلاف المشاركة فى الندوات والمؤتمرات المختلفة بالشراكة مع منظمات الأعمال.

تابع: أن الجمعية تضم لجان متنوعة أبرزها، لجنة تطوير مناخ الأعمال، ولجنة الزراعة، ولجنة التعليم، ولجنة التشييد، ولجنة الصناعة.

ذكر أن الجمعية استحدثت مؤخرا لجنة ريادة الأعمال؛ وتأسيس حاضنة أعمال لتتولى توفير خدمات الاستشارات المالية والفنية لأعضاء الجمعية.