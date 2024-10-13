%16 نمواً فى مبيعات الإسكندرية للزيوت والصابون خلال الربع الأول من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) نمت مبيعات شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
قال حامد عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة، لـ”البورصة”، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 1.2 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
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أضاف عبد السلام لـ”البورصة”، أن الشركة أنتجت 111 ألف طن من الزيت خلال العام المالى الماضى، وتستهدف زيادتها إلى 125 ألف طن فى العام الحالى.
كما تنتج الشركة 35 ألف طن من الأعلاف، يتم توجيهها بالكامل للسوق المحلي، بالإضافة إلى إنتاج المنظفات، وأشار إلى أن الشركة تستهدف الحفاظ على معدلات تصدير المنظفات والأحماض الدهنية التى بلغت قيمتها 54 مليون جنيه العام الماضى.
أوضح عبد السلام، أن الشركة توجه نحو 97% من إنتاجها من الزيوت للبطاقات التموينية، حيث يتم طرحها من خلال بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية، بينما يتم طرح نسبة لا تتجاوز 3% للزيت الحر.
وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها من المنظفات إلى العديد من الأسواق، بما فى ذلك ليبيا، تونس، والإمارات، إضافة إلى مشاركتها فى بعض المعارض المحلية المهمة مثل معارض“أهلاً رمضان” على مستوى الجمهورية.
أوضح عبد السلام، أن الشركة تستهدف تطوير عملية نزع الشموع من زيت“دوار الشمس” باستثمارات تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية خلال العام المالى الحالى.
تمتلك شركة الإسكندرية للزيوت والصابون أربعة مصانع، توجه إنتاجها بالكامل لأصحاب البطاقات التموينية، بينما يتم إنتاج نحو 60 ألف طن من المنظفات وإضافات الأعلاف.
تأسست شركة الإسكندرية للزيوت والصابون فى عام 1963، وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى مملوكة بالكامل للشركة.
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