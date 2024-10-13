%16 نمواً فى مبيعات الإسكندرية للزيوت والصابون خلال الربع الأول من 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نمت مبيعات شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.

قال حامد عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة، لـ”البورصة”، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 1.2 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.

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أضاف عبد السلام لـ”البورصة”، أن الشركة أنتجت 111 ألف طن من الزيت خلال العام المالى الماضى، وتستهدف زيادتها إلى 125 ألف طن فى العام الحالى.

كما تنتج الشركة 35 ألف طن من الأعلاف، يتم توجيهها بالكامل للسوق المحلي، بالإضافة إلى إنتاج المنظفات، وأشار إلى أن الشركة تستهدف الحفاظ على معدلات تصدير المنظفات والأحماض الدهنية التى بلغت قيمتها 54 مليون جنيه العام الماضى.

أوضح عبد السلام، أن الشركة توجه نحو 97% من إنتاجها من الزيوت للبطاقات التموينية، حيث يتم طرحها من خلال بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية، بينما يتم طرح نسبة لا تتجاوز 3% للزيت الحر.

وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها من المنظفات إلى العديد من الأسواق، بما فى ذلك ليبيا، تونس، والإمارات، إضافة إلى مشاركتها فى بعض المعارض المحلية المهمة مثل معارض“أهلاً رمضان” على مستوى الجمهورية.

أوضح عبد السلام، أن الشركة تستهدف تطوير عملية نزع الشموع من زيت“دوار الشمس” باستثمارات تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية خلال العام المالى الحالى.

تمتلك شركة الإسكندرية للزيوت والصابون أربعة مصانع، توجه إنتاجها بالكامل لأصحاب البطاقات التموينية، بينما يتم إنتاج نحو 60 ألف طن من المنظفات وإضافات الأعلاف.

تأسست شركة الإسكندرية للزيوت والصابون فى عام 1963، وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى مملوكة بالكامل للشركة.