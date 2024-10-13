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رئيس إندونيسيا الجديد يدرس خفض الضرائب على الشركات - جريدة البورصة

10/13/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة اقتصاد هونج كونج يكافح لاستعادة الزخم المفقود إفريقيا تجمع 5 مليارات دولار لإطلاق“بنك الطاقة” مؤسسة النفط: إنتاج ليبيا النفطى بلغ 1.3 مليون برميل يوميًا

يدرس الرئيس الإندونيسي الجديد، برابوو سوبيانتو، إمكانية خفض ضريبة دخل الشركات إلى 20% من 22%، حسب ما أفادت وسائل إعلام إندونيسية يوم الأحد نقلاً عن أحد المستشارين.

ونقلت شبكة سي إن بي سي إندونيسيا عن مستشار برابوو دراجاد ويبوو قوله ((نأمل أن نتمكن في مرحلة ما من خفض ضريبة دخل الشركات))، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعتمد على ظروف الإيرادات الحكومية.

وأضاف ((سنرى كيف سيكون أداء إيرادات الدولة، وإذا كانت هناك فرصة لذلك، فإننا نريد خفضها حتى لا تشكّل عبئاً ثقيلاً على الناس)).

وكان قد تعهد برابوو، الذي سيتولى منصبه في 20 أكتوبر الحالي، بتحسين الامتثال الضريبي، ساعياً إلى زيادة عائدات الضرائب إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما قال فريقه في وقتٍ سابق إن برابوو يعتزم فصل مكاتب الضرائب والجمارك التابعة لوزارة المالية لإنشاء وكالة إيرادات حكومية منفصلة.

ويشعر المستثمرون الأجانب بالقلق من أن برابوو، الذي يخطط لزيادة عدد الوزارات الحكومية، قد يخفف الانضباط المالي في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، لكن قال أحد كبار المساعدين إن برابوو سيلتزم بمستويات الإنفاق المتفق عليها لعام 2025 وسيلتزم بقواعد الميزانية الحالية.

وسجّلت إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نمواً بنسبة 5.05% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالعام السابق، وقال بنك إندونيسيا المركزي الشهر الماضي إن النمو في الربع الثاني من عام 2024 كان مدعوماً بزيادة استهلاك الأسر والاستثمار.

المصدر:

MENAFN13102024000202011048ID1108774291

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