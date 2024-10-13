رئيس إندونيسيا الجديد يدرس خفض الضرائب على الشركات - جريدة البورصة

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يدرس الرئيس الإندونيسي الجديد، برابوو سوبيانتو، إمكانية خفض ضريبة دخل الشركات إلى 20% من 22%، حسب ما أفادت وسائل إعلام إندونيسية يوم الأحد نقلاً عن أحد المستشارين.
ونقلت شبكة سي إن بي سي إندونيسيا عن مستشار برابوو دراجاد ويبوو قوله ((نأمل أن نتمكن في مرحلة ما من خفض ضريبة دخل الشركات))، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعتمد على ظروف الإيرادات الحكومية.
وأضاف ((سنرى كيف سيكون أداء إيرادات الدولة، وإذا كانت هناك فرصة لذلك، فإننا نريد خفضها حتى لا تشكّل عبئاً ثقيلاً على الناس)).
وكان قد تعهد برابوو، الذي سيتولى منصبه في 20 أكتوبر الحالي، بتحسين الامتثال الضريبي، ساعياً إلى زيادة عائدات الضرائب إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما قال فريقه في وقتٍ سابق إن برابوو يعتزم فصل مكاتب الضرائب والجمارك التابعة لوزارة المالية لإنشاء وكالة إيرادات حكومية منفصلة.
ويشعر المستثمرون الأجانب بالقلق من أن برابوو، الذي يخطط لزيادة عدد الوزارات الحكومية، قد يخفف الانضباط المالي في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، لكن قال أحد كبار المساعدين إن برابوو سيلتزم بمستويات الإنفاق المتفق عليها لعام 2025 وسيلتزم بقواعد الميزانية الحالية.
وسجّلت إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نمواً بنسبة 5.05% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالعام السابق، وقال بنك إندونيسيا المركزي الشهر الماضي إن النمو في الربع الثاني من عام 2024 كان مدعوماً بزيادة استهلاك الأسر والاستثمار.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108774291
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