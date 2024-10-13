الآلاف يتظاهرون في إسبانيا لخفض أسعار الإيجار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتهونج كونج يكافح لاستعادة الزخم المفقود إفريقيا تجمع 5 مليارات دولار لإطلاق“بنك الطاقة” مؤسسة النفط: إنتاج ليبيا النفطى بلغ 1.3 مليون برميل يوميًا

احتج الآلاف يوم الأحد في مدريد للمطالبة بمزيد من المساكن بأسعار معقولة وسط غضب متزايد من الإسبان الذين يشعرون بأنهم يُحرمون من السوق بسبب ارتفاع الأسعار.

تحت شعار ((السكن حق وليس تجارة))، سار السكان في العاصمة الإسبانية للمطالبة بخفض أسعار إيجار المساكن وتحسين ظروف المعيشة، بحسب ما أوردت رويترز.

وفقاً للحكومة الإسبانية، نزل 12 ألف شخص إلى الشوارع للاحتجاج.

قالت الممرضة بلانكا برييتو، 33 عاماً، ((لا يستطيع الإسبان العيش في مدنهم.. إنهم يجبروننا على الخروج من المدن.. يجب على الحكومة تنظيم الأسعار وتنظيم الإسكان)).

في يوليو تموز، أعلنت الحكومة الإسبانية حملة صارمة على تأجير الشقق للعطلات قصيرة الأجل والموسمية، وتخطط للتحقيق في القوائم على منصات مثل إير بي إن بي، وبوكينغ، للتحقق مما إذا كانت لديها تراخيص.

تكافح إسبانيا لتحقيق التوازن بين الترويج للسياحة، المحرك الرئيسي لاقتصادها، ومعالجة مخاوف المواطنين بشأن الإيجارات المرتفعة بشكل غير معقول بسبب التجديد الحضري وتحول الملاك إلى الإيجارات السياحية الأكثر ربحية.

وفي مظاهرة منفصلة في برشلونة يوم الأحد ضد سباق كأس أميركا لليخوت، ألقى المحتجون باللوم على الحدث الرياضي الدولي في رفع أسعار الإيجارات وجلب المزيد من السياح إلى مدينة مكتظة بالسكان.

كما نظّم سكان جزر الكناري وملقة احتجاجات هذا العام ضد ارتفاع الإيجارات السياحية، ويكافح عمال الضيافة الموسميون للعثور على سكن في هذه المناطق السياحية المرتفعة، إذ يلجأ العديد منهم إلى النوم في القوافل أو حتى في سياراتهم.

أسعار المساكن في أوروبا

في الربع الثاني من عام 2024، ارتفعت أسعار المساكن، وفقاً لمؤشر أسعار المساكن، بنسبة 1.3% في منطقة اليورو وبنسبة 2.9% في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

وفي الربع الأول من عام 2024، انخفضت أسعار المساكن بنسبة 0.3% في منطقة اليورو وارتفعت بنسبة 1.5% في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لأرقام يوروستات، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.

مقارنة بالربع الأول من عام 2024، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 1.8% في منطقة اليورو وبنسبة 1.9% في الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024.

ومقارنة بالربع السابق، تم تسجيل أعلى الزيادات في أسعار المساكن في كرواتيا بنسبة 4.3% والبرتغال 3.9% وإسبانيا 3.6%.

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