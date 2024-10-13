وزير الرى يؤكد أهمية مشاركة زيمبابوى فى مبادرة Aware - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية مشاركة زيمبابوي في مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) التي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، مع وزير الأراضي والزراعة والمياه والمناخ والتنمية الريفية بجمهورية زيمبابوي جونجوىدي ماسوكا، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الأفريقي التاسع.

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وأشار الدكتور سويلم إلى قوة العلاقات الثنائية بين مصر وزيمبابوي، والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير التعاون المشترك، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

كما أكد الوزير حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات لإعداد الكوادر الفنية في العديد من المجالات الخاصة بإدارة المياه، وإيفاد الخبراء الفنيين في مجال تخطيط وتحسين إدارة الموارد المائية، وإعداد السياسة المائية لجمهورية زيمبابوي، لافتا إلى أهمية استفادة زيمبابوي من الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، والذي تم إنشاؤه ليصبح منصة مهمة لتدريب الكوادر الفنية من الدول الأفريقية الشقيقة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ.

ومن جهته، أكد الوزير الزيمبابوي قوة العلاقة التي تربط البلدين، مشيدا بالدعم الذي تقدمه مصر لزيمبابوي في كافة المجالات، مع ضرورة التركيز على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية، وإدارة المياه بالمناطق الريفية، والإنذار المبكر، خصوصا مع خطط حكومة زيمبابوي نحو التوسع في الاعتماد على آبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة المتجددة.

وأعرب ماسوكا عن رغبته أيضا في التعرف على الخبرات المصرية في مجال المزارع السمكية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.





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