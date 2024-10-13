وزير الرى يؤكد أهمية مشاركة زيمبابوى فى مبادرة Aware - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية مشاركة زيمبابوي في مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) التي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، مع وزير الأراضي والزراعة والمياه والمناخ والتنمية الريفية بجمهورية زيمبابوي جونجوىدي ماسوكا، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الأفريقي التاسع.
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وأشار الدكتور سويلم إلى قوة العلاقات الثنائية بين مصر وزيمبابوي، والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير التعاون المشترك، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.
كما أكد الوزير حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات لإعداد الكوادر الفنية في العديد من المجالات الخاصة بإدارة المياه، وإيفاد الخبراء الفنيين في مجال تخطيط وتحسين إدارة الموارد المائية، وإعداد السياسة المائية لجمهورية زيمبابوي، لافتا إلى أهمية استفادة زيمبابوي من الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، والذي تم إنشاؤه ليصبح منصة مهمة لتدريب الكوادر الفنية من الدول الأفريقية الشقيقة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ.
ومن جهته، أكد الوزير الزيمبابوي قوة العلاقة التي تربط البلدين، مشيدا بالدعم الذي تقدمه مصر لزيمبابوي في كافة المجالات، مع ضرورة التركيز على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية، وإدارة المياه بالمناطق الريفية، والإنذار المبكر، خصوصا مع خطط حكومة زيمبابوي نحو التوسع في الاعتماد على آبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة المتجددة.
وأعرب ماسوكا عن رغبته أيضا في التعرف على الخبرات المصرية في مجال المزارع السمكية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108774288
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