مسئول سعودى: الخدمات اللوجستية عنصر أساسى فى تعزيز التنمية الاقتصادية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن الخدمات اللوجستية تُعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تسهم في تسهيل حركة السلع، وتقليل التكاليف، وزيادة الكفاءة في سلاسل الإمداد، وتمكين الشركات من الحفاظ على قدراتها التنافسية لتحقيق الازدهار.

وأشار الربيعة – خلال مشاركته، اليوم الأحد، في الجلسة الحوارية“الخدمات اللوجستية.. القلب المحرك للتجارة العالمية” ضمن أعمال المنتدى اللوجستي العالمي 2024 الذي تنظمه السعودية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، بحسب ما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) – إلى أن العدد المتزايد من الأزمات المحلية والإقليمية أثرت على إرسال المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأشد ضعفًا.

موضوعات%25 نموًا فى التداول بالإسكندرية للحاويات خلال 8 أشهر أسامة ربيع: 6600 سفينة اتخذت طريق رأس الرجاء الصالح بديلاً لـ”قناة السويس” السكك الحديدية: بناء 20 عمارة بمحيط محطة بشتيل لتوفير عوائد للهيئة

ولفت إلى تأثير جائحة كورونا السلبي على تدفق الخدمات اللوجستية العالمية، حيث أدت الجائحة إلى توقف وسائل النقل وانخفاض قدرات الإنتاج وسلاسل الإمداد، والضغط على النظام الصحي، مبينا أنه يمكن أن يسهم التخطيط اللوجستي العالمي الموحد في تجنب بعض هذه النتائج لجائحات مستقبلية مشابهة، مضيفا أن الجوانب التي تركز عليها المملكة هو توطين إنتاج اللقاحات لتيسير الاستجابة بشكل أسرع وأكثر فعالية لحالات الطوارئ الصحية المقبلة.

ودعا إلى إنشاء“مجلس المساعدات اللوجستية” من الحكومات والهيئات التنظيمية وهيئات النقل وشركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، بهدف ضمان الوصول غير المقيد إلى المطارات والممرات الجوية ومرافق إعادة التزود بالوقود للطائرات التي تحمل المساعدات، وإلغاء جميع الرسوم والضرائب على الطائرات التي تنقل المساعدات، وأيضا تبسيط عملية إيصال المساعدات، بما في ذلك إلغاء الرسوم لتقليل التكاليف والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة في تمويل المساعدات الإنسانية.

أما فيما يتعلق بقطاع الطيران، فأوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة أن المركز قدم إمدادات طبية حيوية ومساعدات إلى العديد من مناطق الأزمات عن طريق الجسور الجوية، سواء في قطاع غزة أو السودان أو لصالح اللاجئين الأوكرانيين في بولندا، منوهًا بشراكات المركز مع أكثر من 190 منظمة إنسانية ولوجستية، مما أسهم في تعزيز فعالية العمل الإنساني وزيادة كفاءة البنية التحتية اللوجستية.

المصدر: